Mondial : le Qatar n'autorisera aucune nourriture casher cuisinée et aucune prière juive en public

Plus de 10 000 Juifs religieux d'Israël et du monde entier devraient arriver à Doha

Des organisations juives affirment que, bien qu'il ait promis le contraire, le Qatar n'autorisera pas la vente ou l'offre d'aliments casher cuisinés aux visiteurs de la Coupe du monde de la FIFA qui débute ce dimanche à Doha. Des sources, au sein d'organisations juives, ont déclaré au Jerusalem Post que le Qatar n'avait pas non plus tenu sa promesse d'autoriser les services de prière juive à Doha pendant le Mondial. Il aurait déclaré ne pas pouvoir garantir la tenue des prières, avant de les interdire complètement.

"On nous avait promis de nous autoriser à créer des espaces de prière afin que les juifs religieux venus voir les matchs puissent disposer d'un lieu de culte", a déclaré un représentant d'une organisation juive. "Puis on nous a dit qu'ils avaient interdit les lieux de culte pour les Juifs parce qu'ils ne pouvaient pas les sécuriser."

Selon différentes sources, on estime à plus de 10 000 le nombre de juifs religieux d'Israël et du monde entier qui devraient arriver à Doha pour assister à la Coupe du monde. "On leur avait promis de pouvoir cuisiner des aliments cachers, y compris de la viande cachère, mais pour l'instant, seuls les sandwichs froids de type bagel sont autorisés à la vente."

Selon une autre source, des groupes de juifs américains fortunés avaient prévu de venir en nombre à Doha, mais ont annulé leur voyage car ils ont dit qu'ils ne se sentiraient pas en sécurité et qu'ils n'auraient pas assez à manger. "Il n'y a pas de nourriture casher, il n'y a pas de repas de Shabbat et pas de services de prière", a déclaré une source.

Pour la toute première fois, un avion de ligne a effectué dimanche un vol direct entre Tel Aviv et Doha, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles entre les deux nations. Un appareil de la compagnie chypriote Tus Airways a décollé de l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, avec à son bord 180 passagers.