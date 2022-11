Le grand mufti de Jérusalem met en garde contre une "guerre de religion" dans la région

Il a dénoncé "l'escalade des attaques d'Israël et des colons juifs" sur les lieux saints musulmans

Le grand mufti de Jérusalem, le religieux sunnite en charge de la mosquée Al-Aqsa, s'est dit convaincu dimanche que "l'escalade des attaques" d'Israël et des juifs sur les lieux saints musulmans menace d'"entraîner la région dans une guerre de religion".

La déclaration du cheikh Muhammad Ahmad Hussein, grand mufti depuis sa nomination par l'Autorité palestinienne en 2006, fait suite à un week-end tumultueux à Hébron, au cours duquel un nombre indéterminé de Juifs ont attaqué des militaires de Tsahal et provoqué des affrontements avec des Palestiniens.

Hussein a souligné que les fenêtres des mosquées Bab al-Zawiya et al-Sadiq à Hébron ont été brisées au cours du week-end, à la suite d'actes de vandalisme commis par des "milices extrémistes de colons juifs", selon le grand mufti. Il a affirmé que l'armée israélienne était parfaitement au courant de ces attaques et n'a rien fait pour les arrêter.

Par ailleurs, il a ajouté que les actes de vandalisme perpétrés dans les deux mosquées "ont violé le droit divin et civil ainsi que les normes internationales, qui ont consacré les libertés de religion et de culte".

De son côté, la police israélienne a affirmé que "dès réception de la plainte concernant les vitres brisées, une enquête a été ouverte dans le but de retrouver les personnes soupçonnées d'être impliquées dans cet acte."

Au cours du week-end, la police a arrêté 6 Israéliens pour des actes de violence présumés contre l'armée et des civils palestiniens à Hébron. Les six personnes ont été libérées dimanche, et il n'a pas été précisé si elles restaient suspectes.