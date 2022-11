Iran : deux actrices arrêtées après avoir enlevé leur voile en public

"Peut-être que ce sera mon dernier message", a écrit sur Instagram l'actrice Hengameh Ghaziani

L'Iran a arrêté deux actrices de premier plan qui ont exprimé leur solidarité avec le mouvement de protestation en retirant leur foulard en public, en signe apparent de défi contre le régime, ont rapporté dimanche les médias officiels.

Hengameh Ghaziani et Katayoun Riahi ont été arrêtées après avoir été convoquées par les procureurs dans le cadre d'une enquête sur leurs publications "provocatrices" sur les réseaux sociaux et leurs activités médiatiques, a indiqué l'agence de presse publique IRNA.

L'establishment clérical iranien a été ébranlé par plus de deux mois de manifestations dans le pays, déclenchées par la mort en détention de Mahsa Amini, une femme de 22 ans d'origine kurde qui avait été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Les autorités de la République islamique qualifient les manifestations d'"émeutes" et accusent les ennemis occidentaux du pays de les fomenter.

Hengameh Ghaziani, critique virulente de la répression contre les manifestants, a été arrêtée pour avoir incité et soutenu les "émeutes" et pour avoir communiqué avec les médias de l'opposition, a déclaré l'IRNA.

La star de cinéma de 52 ans avait déjà indiqué avoir été convoquée par la justice après avoir publié une vidéo d'elle sur Instagram enlevant le hijab obligatoire. "Peut-être que ce sera mon dernier message", a-t-elle écrit samedi soir. "A partir de maintenant, quoi qu'il m'arrive, sachez que comme toujours, je suis avec le peuple iranien jusqu'à mon dernier souffle."

La vidéo, qui semble avoir été filmée dans une rue commerçante, montre l'actrice tête nue et muette face à la caméra. On la voit ensuite se retourner et attacher ses cheveux en queue de cheval. Dans un article publié la semaine dernière, elle a accusé le gouvernement iranien "tueur d'enfants" d'avoir "assassiné" plus de 50 enfants.

https://twitter.com/i/web/status/1594208002047102977 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Katayoun Riahi a elle aussi été arrêtée au cours de la même enquête, a déclaré IRNA. L'actrice de 60 ans, qui est apparue dans une série de films primés et est également connue pour son travail caritatif, avait accordé en septembre une interview à Iran International TV, média d'opposition basé à Londres, sans porter de hijab. .Elle y avait exprimé sa solidarité avec les protestations qui ont balayé l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini, ainsi que son opposition au hijab obligatoire.

https://twitter.com/i/web/status/1594405179008458753 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le site d'information Mizan Online lié au pouvoir judiciaire, Hengameh Ghaziani a été convoquée avec sept autres personnes par les procureurs pour des informations "provocatrices" publiées sur les réseaux sociaux. Parmi elles, Yahya Golmohammadi, entraîneur de l'équipe de football de Téhéran, le Persepolis FC, qui avait vivement critiqué les joueurs de l'équipe nationale iranienne pour ne pas "avoir porté la voix des personnes opprimées aux oreilles des autorités". Ce commentaire était intervenu après que l'équipe nationale de football a rencontré la semaine dernière le président Ebrahim Raïssi avant son départ au Qatar pour le Mondial.

Les personnalités du cinéma iranien étaient sous pression avant même le début du mouvement de protestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Les réalisateurs primés Mohammad Rasoulof et Jafar Panahi sont toujours en détention après avoir été arrêtés plus tôt cette année.