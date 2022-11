Mondial au Qatar : après des incertitudes, les Juifs pratiquants trouveront bien de quoi manger

"Le mot d'ordre des Israéliens au Qatar doit être la discrétion"

Les supporters juifs pratiquants venus assister aux matchs du Mondial au Qatar bénéficient bien de nourriture cachère sur place, selon le porte-parole de la délégation israélienne présente dans l'émirat.

"Plusieurs rabbins venus d'autres pays du Golfe et des États-Unis ont pris des initiatives afin de fournir de la nourriture cachère aux touristes juifs et israéliens", a indiqué Alon Lavi sur i24NEWS. "Il faut aussi garder en tête que les juifs pratiquants n'ont en général prévu qu'un court séjour au Qatar, ils ont donc également la possibilité de se reporter sur les fruits et les légumes durant ce laps de temps." Ces commentaires interviennent après certaines informations erronées selon lesquelles l'émirat aurait interdit la nourriture cachère sur son sol.

Le rabbin américain Marc Schneier est celui qui a facilité l'ouverture de la toute première cuisine cachère au Qatar, grâce à des efforts conjoints des autorités américaines et qataries.

"La Coupe du Monde de la FIFA consiste à rassembler les gens, à interagir avec différentes nations, cultures et religions, et à faire en sorte que chacun se sente inclus et bienvenu", déclare le rabbin Marc Schneier, qui préside la Fondation pour la compréhension ethnique basée à New York qui travaille à l'amélioration des relations judéo-musulmanes.

Ce responsable communautaire travaille en étroite collaboration avec les responsables qataris depuis cinq ans pour permettre la venue des supporters juifs à la Coupe du monde. "Les responsables qataris m'avaient fait part de trois de leurs objectifs pour ce Mondial : accueillir les supporters juifs et israéliens, donner accès à de la nourriture cachère aux juifs pratiquants, et mettre en place une ligne directe entre Tel-Aviv et Doha. Et tous ces objectifs ont été remplis", se réjouit Marc Schneier.

Ce dernier est tout particulièrement reconnaissant à la compagnie Qatar Airways d'avoir prêté sa cuisine qui a été cachérisée, afin d'y préparer les deux repas par jour proposés aux supporters respectueux des lois alimentaires du judaïsme.

Courtesy Des bagels prêts à la dégustation préparés dans cuisine cachère installée à Doha pour la Coupe du monde au Qatar

La cuisine casher est placée sous la supervision du rabbin Mendy Chitrik d'Istanbul, président de l'Alliance des rabbins des États islamiques, et de son fils le rabbin Eliyahu Chitrik.

Pour ce qui est des prières autorisées, Alon Lavi souligne qu'il n'y a, à sa connaissance, pas de synagogues au Qatar, mais qu'il est tout à fait possible de prier dans d'autres endroits, sans toutefois préciser si cela était permis en public.

Courtesy L'équipe de cuisniers et superviseurs de cacherout affectés à la cuisine cachère de Doha au Qatar, le 20 novembre 2022

Quoi qu'il en soit, le porte-parole de la délégation israélienne a rappelé que le mot d'ordre qui devait présider au comportement des supporters israéliens était "la discrétion". Il a notamment souligné que les seuls drapeaux autorisés dans les stades par la FIFA étaient ceux des équipes en train de jouer et qu'il n'y avait donc aucune raison d'amener des drapeaux israéliens sur place, étant donné que l'équipe bleu blanc ne disputera pas le Mondial.

"Les supporters israéliens doivent avant tout faire preuve de bon sens, et garder à l'esprit qu'ils se trouvent dans un pays musulman qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État hébreu. Ils ne doivent pas oublier non plus qu'ils sont mêlés à des touristes venus d'autre pays arabes comme l'Iran ou l'Arabie saoudite", a noté Alon Lavi.

Des milliers de supporters israéliens sont attendus au Qatar pour assister au Mondial. Le premier vol reliant Tel-Aviv à Doha - spécialement affrété pour l'événement - a eu lieu dimanche. Israël a également passé un accord avec le Qatar afin d'y installer une représentation diplomatique provisoire afin de porter assistance aux ressortissants israéliens durant le mois que durera la compétition.