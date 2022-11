Depuis sa création en 1995, la fondation Save a Child's Heart a transporté par avion plus de 6 000 enfants

Amir Yahya Mabukh, un enfant de cinq ans originaire de la bande de Gaza a récemment subi une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie dans un hôpital israélien, le petit souffrait d'une malformation congénitale qui aurait pu entraîner une insuffisance cardiaque.

Selon sa famille, l'enfant a contracté la grippe lorsqu'il avait deux mois. Sa mère, Maha, l'a emmené chez le médecin de famille, qui a diagnostiqué une malformation congénitale due à un blocage de l'une des artères du cœur.

Le médecin a parlé aux parents d'Amir de la fondation "Save a Child's Heart", qui facilite le transfert d'enfants de la bande de Gaza et de la Cisjordanie vers Israël pour qu'ils y subissent des interventions vitales. "Nous étions heureux d'entendre parler de cette association", a déclaré la mère. "Tout le monde à Gaza dit que les médecins israéliens sont les plus professionnels au monde et qu'on peut compter sur eux. Le médecin nous a aidés à contacter la fondation et nous avons entamé les démarches."

L'intervention a eu lieu dimanche, qui coïncidait avec la Journée mondiale de l'enfance. L'opération à cœur ouvert a eu lieu au centre médical Wolfson de Holon. Amir était escorté par sa grand-mère. "Il était en Israël une fois pour un diagnostic", a déclaré sa mère. "Il aimait les jeux auxquels il pouvait jouer à l'hôpital et m'a dit qu'il ne voulait pas retourner à Gaza".

Depuis sa création en 1995, la fondation Save a Child's Heart a transporté par avion plus de 6 000 enfants du monde entier, y compris de pays du tiers monde n'ayant aucun lien officiel avec Israël.