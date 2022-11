Les Houthis ont enlevé 16 804 civils depuis fin 2014

Près des deux tiers des 16 804 personnes enlevées ont été libérées ou exécutées

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont enlevé 16 804 civils dans les territoires sous leur contrôle depuis le début de leur coup d'État contre le gouvernement internationalement reconnu fin 2014, a déclaré un groupe de défense des droits yéménite. Le réseau yéménite pour les droits et la liberté a affirmé dans un rapport que près des deux tiers des 16 804 personnes enlevées ont été libérées ou exécutées par leurs ravisseurs, utilisées comme boucliers humains, mortes en détention en raison d'une négligence médicale ou utilisées dans le cadre d'échanges de prisonniers avec le gouvernement yéménite.

Selon l'organisation, les Houthis détiennent toujours 4 201 civils dans des centres de détention connus à Sanaa, Ibb, Dhamar et dans d'autres provinces yéménites, ainsi que 1 317 personnes, dont 84 femmes et 76 enfants, qui auraient été victimes de disparition forcée et de torture, bien que les Houthis nient les détenir.

MOHAMMED HUWAIS / AFP Des partisans des rebelles houthis du Yémen brandissent des portraits de leur chef Abdul Malik Al-Houthi lors d'un rassemblement dans la capitale Sanaa, le 3 juin 2022.

"Il s'agit de civils enlevés par la milice houthie sur les routes, dans les résidences, sur les lieux de travail, dans les mosquées, sur les marchés, dans les quartiers et sur d'autres sites", a déclaré au site Arab News Mohammed Al-Omada, responsable du Réseau yéménite pour les droits et libertés.

"Dans le rapport, nous avons exclu le personnel militaire et de sécurité, ainsi que les combattants de la résistance populaire qui ont été enlevés par les Houthis. Sur la base de conversations avec d'anciens détenus et des familles de prisonniers, nos spécialistes des droits de l'homme ont validé chaque cas."

D'autres captifs sont emprisonnés dans les anciennes maisons des opposants houthis à Sanaa, notamment l'ancienne résidence - aujourd'hui un centre de détention - d'Ali Mohsen Al-Ahmer, l'ancien vice-président qui a fui la capitale peu après l'invasion de la ville par les milices.

Au cours des huit dernières années, les Houthis ont enlevé 389 hommes politiques, 464 militants, 340 professionnels des médias, 176 enfants, 374 femmes, 512 chefs tribaux et dignitaires sociaux, 216 prédicateurs et religieux, 154 universitaires, 217 étudiants, 96 avocats et juges, ainsi que des centaines de médecins, d'employés du gouvernement, d'étrangers et de commerçants, selon l'organisation.