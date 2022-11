Les supersoldes concerneront les centres commerciaux de toute la ville

Les touristes et les résidents de Dubaï vont pouvoir profiter de soldes dans les magasins de la ville pendant trois jours à prix réduits pouvant aller jusqu'à -90%. Ces soldes sont organisées par Dubai Festivals and Retail Establishment du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre. Tout au long des trois jours, des réductions spectaculaires seront proposées sur un large éventail de produits : vêtements, électroménager, mode enfant, soins de beauté, bijoux et plus encore.

Les supersoldes de trois jours concerneront les centres commerciaux de toute la ville, notamment le Mall of the Emirates, le City Centre Deira, le City Centre Mirdif, le Dubai Mall, le Dubai Marina Mall, le Dubai Hills Mall, le Mercato, le Town Center Jumeirah, Ibn Battuta, le Circle Mall, The Pointe, le Nakheel Mall, Gate Avenue at DIFC, le Festival Plaza, le Dubai Festival City Mall, The Outlet Village, Al Seef, Bluewaters, The Beach en face de Jumeirah Beach Residence, City Walk et La Mer.

Karim SAHIB / AFP Centre commercial de Dubaï

Les personnes ayant fait un achat de plus de 1 000 Dirham dans les magasins du Dubai Festival City Mall entre le 25 et le 27 novembre auront la chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 30 000 Dh. L'opération est valable de 10h à 22h en semaine, et de 10h à minuit le week-end.

Des offres spéciales chez Abercrombie & Fitch ou Hollister proposeront notamment le deuxième article à moitié prix. Chez Splash and Max les réductions iront jusqu'à 70 % tandis que La Senza, Gant et Arrow iront jusque 90%.

