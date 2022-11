Blinken atterrit au Qatar pour mener des discussions sur l'Iran et assister à un match du Mondial

Il va rencontrer des responsables qataris pour discuter de l'activité nucléaire de l'Iran

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a atterri au Qatar lundi pour assister à un match de la Coupe du monde et tenir des discussions, alors que les tensions régionales restent élevées dans le contexte de l'avancée rapide du programme nucléaire iranien et des protestations nationales qui secouent la République islamique.

Le secrétaire d'État américain, lui-même fan de football et joueur, assistera au match opposant l'Amérique au Pays de Galles lundi soir au stade Ahmad bin Ali. Blinken aura également des entretiens diplomatiques cruciaux avec les autorités du Qatar, l'un des interlocuteurs de confiance des États-Unis avec l'Iran. Doha partage avec Téhéran un énorme champ de gaz naturel offshore.

L'Iran a également fourni des routes aériennes pour les vols de Qatar Airways et a fourni des cargaisons de nourriture au Qatar, alors que quatre pays arabes boycottent Doha depuis des années. La visite de Blinken s'inscrit dans le cadre d'un dialogue stratégique avec le Qatar, qui accueille également quelque 8 000 soldats américains sur sa gigantesque base aérienne d'Al-Udeid, qui est le quartier général avancé du Central Command de l'armée américaine. La base a servi de nœud essentiel lors du retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021 et de l'évacuation des civils afghans.

Olivier Douliery/Pool via AP Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et le ministre qatari des AE, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, après une cérémonie de signature à Washington, le 12 novembre 2021

"Le Qatar est un partenaire important et indéfectible des États-Unis, et les liens entre les États-Unis et le Qatar ne cessent de se renforcer", a affirmé Daniel Benaim, secrétaire adjoint pour les affaires de la péninsule arabique au département d'État, avant le voyage de Blinken.

"Ensemble, nous avons fait des progrès importants sur toute une série de questions, notamment en facilitant le voyage des Afghans en danger vers les États-Unis, en renforçant la sécurité régionale et en développant les liens d'investissement commercial entre nos pays", a-t-il ajouté.

L'Iran est l'un des principaux sujets de discussion. Les experts en non-prolifération affirment que l'Iran dispose désormais d'une quantité suffisante d'uranium enrichi à 60 % alors que Téhéran insiste sur le fait que son programme est pacifique. Aussi, l'Iran est secoué par des manifestations qui durent depuis des mois suite à la mort d'une femme de 22 ans qui avait été arrêtée plus tôt par la police des mœurs du pays.