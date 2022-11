Le Royaume-Uni n'a pas l'intention de transférer son ambassade à Jérusalem (député britannique)

Le sénateur jordanien a souligné l'importance de la "cause palestinienne" pour le monde arabe

Le député britannique Shailesh Vara a confirmé lundi que le Royaume-Uni n'a pas l'intention de transférer son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, a rapporté lundi l'agence de presse jordanienne. Vara conduisait une délégation du Groupe britannique de l'Union interparlementaire en Jordanie, où elle a rencontré des membres du Sénat jordanien.

La délégation était dirigée par le sénateur Hani Mulki, qui a déclaré à l'organisation BGIPU (British Group Inter-Parliamentary Union) que la cause palestinienne reste une "question centrale" dans le monde arabe. Il a souligné l'importance d'"amener Israël à la table des négociations afin de parvenir à la paix par la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant basé sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale".

AP

Il a également souligné les liens historiques profonds entre la Jordanie et le Royaume-Uni, notant que le roi Abdallah II est devenu ce mois-ci le premier dirigeant arabe à rencontrer le roi Charles III après l'accession de ce dernier au trône en septembre.

Mulki a affirmé qu'un monde en mutation rapide pose des défis croissants à la Jordanie et a un effet direct sur ses infrastructures, sa structure sociale et ses secteurs économiques, ce qui nécessite la poursuite de son rôle humanitaire central, dont l'aspect le plus important est l'accueil des réfugiés syriens.