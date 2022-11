Un enfant de cinq ans et une jeune enseignante de la ville frontalière turque de Karkamis ont été tués lundi

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé lundi de lancer une opération terrestre en Syrie après une série de raids aériens contre des positions kurdes en Syrie et en Irak et des tirs de roquettes sur le sol turc. "Il n'est pas question que cette opération soit uniquement limitée à une opération aérienne", a déclaré le chef de l'Etat turc aux journalistes qui l'accompagnaient au retour du Qatar, où il a assisté à l'ouverture du Mondial de football.

M. Erdogan menace depuis mai de lancer une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie, et l'attentat survenu le 13 novembre à Istanbul, aussitôt attribué par Ankara aux combattants kurdes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et des YPG (Unités de protection du peuple), a précipité les événements.

L'aviation turque a lancé dimanche l'opération "Griffe Épée", une série de raids qui ont visé des positions du PKK et des YPG dans le nord de l'Irak et de la Syrie, faisant 37 morts selon un bilan lundi soir de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de contacts en Syrie.

Lundi, des milliers de Syriens ont assisté aux funérailles d'une dizaine de ces victimes. "Nous implorons le monde et tous ceux qui se soucient des droits humains" de mettre fin aux attaques de la Turquie "qui nous cible avec ses avions et drones", a supplié Chaabane, 58 ans. Mais après une série de tirs de roquettes depuis le territoire syrien, qui ont fait deux morts et près de 30 blessés en Turquie depuis dimanche soir, l'heure n'était pas à l'apaisement.

Un enfant de cinq ans et une jeune enseignante de la ville frontalière turque de Karkamis (sud-est) ont été tués lundi matin par une roquette partie de Syrie, selon le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, qui avait annoncé un troisième décès avant de se rétracter.