Vers une enquête de l'ONU sur la répression iranienne ?

Les enquêteurs analyseront les preuves de violations des droits de l'homme pour les utiliser devant la justice

Les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU vont décider lors d'une session d'urgence sur l'Iran jeudi s'ils ouvrent une enquête internationale sur la répression sanglante des manifestations secouant le pays. Cette réunion sur "la détérioration de la situation des droits de l'homme" en Iran a été décidée après une requête en ce sens de l'Allemagne et de l'Islande. Le texte - qui peut encore être modifié ces prochains jours - demande aux enquêteurs de "recueillir, consolider et analyser" les éléments de preuve de ces violations, et de les préserver, y compris afin de pouvoir les utiliser, le cas échéant, devant des tribunaux, notamment internationaux.

Le soutien de 16 des 47 États membres - plus d'un tiers - est nécessaire pour convoquer une session spéciale. Au total, 50 pays ont apporté leur soutien à la convocation de la réunion, dont 17 pays membres du Conseil, parmi lesquels l'Allemagne, la France et les États-Unis. Or le Conseil est le théâtre de divergences de plus en plus vives : plusieurs pays opposés à toute ingérence extérieure, dont la Chine, la Russie et l'Iran, manifestent une opposition de plus en plus forte à tout projet d'enquête.

AP Photo Des femmes fuient la police anti-émeute lors d'une manifestation pour protester contre la mort de Mahsa Amini

Cette initiative fait suite à plus de deux mois de manifestations en Iran, déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, après son arrestation pour avoir enfreint les règles vestimentaires très strictes, inspirées par la charia, qui s'appliquent aux femmes dans le pays. Au moins 378 personnes, dont 47 enfants, ont été tuées en Iran au cours de la répression des manifestations, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège.

Au fil des jours, les manifestations pour la liberté des femmes se sont transformées en contestation dirigée contre le pouvoir. Des milliers de manifestants pacifiques ont été arrêtés, selon des experts en droits de l'homme des Nations unies, et la justice a déjà prononcé six condamnations en lien avec les manifestations.