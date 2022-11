Le Riyadh Boulevard World est une nouvelle attraction proposée jusqu'au 22 janvier 2023

Une reconstitution exceptionnelle de Paris a été inaugurée au cœur de la capitale saoudienne lundi. Une mini tour Eiffel ainsi qu'une réplique de la boulangerie Paul ont été installées. L’ambassadeur de France en Arabie saoudite, Ludovic Pouille, était notamment présent à l'inauguration du nouveau district Riyadh Boulevard World à Ryad. "Très heureux d'assister à l'ouverture du nouveau district, qui abrite la reconstitution époustouflante de Paris au coeur de la capitale saoudienne!", a tweeté l'ambassadeur, précisant qu'elle était unique au monde.

Le Riyadh Boulevard World est une nouvelle attraction proposée dans le cadre de Riyadh Season 2022 , à découvrir jusqu’au 22 janvier 2023. Selon le président de l'Autorité générale du divertissement, Turki al-Cheikh, cette zone de divertissement présente les cultures et l’atmosphère de plusieurs pays du monde entier à travers des restaurants, mais aussi des marchés et de l’art. La France, les États-Unis, la Grèce, l’Inde, la Chine, l’Espagne, le Japon, le Maroc, le Mexique et l’Italie sont ainsi représentés en miniature et permettent aux visiteurs de Riyadh Season 2022 de découvrir leurs cultures, leurs coutumes et leurs traditions. Des spectacles de flamenco, des spécialités américaines ou grecques, ou encore des serpents marocains seront au programme.

Le Boulevard World abrite également le plus grand lac artificiel du monde. Les visiteurs peuvent le parcourir en bateau ou en sous-marin – une première à Riyad. Un téléphérique permet aussi de relier la zone au Riyadh Boulevard, situé seulement à 1,2 kilomètre.