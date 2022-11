La Shoah bientôt enseignée dans les écoles des Emirats

"Une tragédie à l'échelle de l'Holocauste cible non seulement les Juifs, mais toute l'humanité"

La Shoah fera bientôt partie des programmes scolaires enseignés aux Emirats arabes unis. A travers cette initiative, le pays du Golfe signataire des accords d'Abraham avec Israël a pour ambition de modifier les paradigmes, et d'être une locomotive afin de changer les mentalités dans une région où la négation de la Shoah fait partie du "politiquement correct".

L'Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire (IMPACT-se), basé à Tel-Aviv et à Londres, travaille ainsi avec le ministère de l' Éducation des Émirats arabes unis à l'élaboration des nouveaux programmes, qui s'adresseront aux enfants du primaire et du secondaire.

Marcus Sheff, PDG d'IMPACT-se, a indiqué que les programmes des Émirats arabes unis étaient déjà "bien au-dessus de ceux des autres pays de la région en ce qu'ils n'expriment "aucune haine, ni antisémitisme, et qu'ils soulignent "la place historique du judaïsme dans le monde arabe".

AP Photo/Kamran Jebreili Un passant devant un tableau présentant l'amitié émiratie et israélienne lors d'une exposition commémorant la Shoah à Dubaï, Émirats arabes unis, le 26 mai 2021

Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, a également travaillé avec le ministère de la Culture et de la Jeunesse des Émirats arabes unis sur l'élaboration de ces programmes. Il vise à partager une grande partie de ses contenus en arabe et à en développer de nouveaux pour le pays du Golfe.

Le rapport mondial de l'ONU sur la présence de la Shoah dans les programmes scolaires mondiaux note que les Émirats arabes unis mentionnent au moins le "contexte", contrairement à Bahreïn - également signataire des accords d'Abraham et seul État du Golfe à inclure une communauté juive indigène - qui ne mentionne ni le terme Shoah, ni les événements relatifs à cette période" dans ses programmes.

Ali Al Nuaimi, l'un des promoteurs émiratis des accords d'Abraham et l'un des responsables de l'éducation du pays, a déclaré que la reconnaissance des horreurs de Shoah était vitale dans une région où les Juifs possèdent des siècles d'histoire.

"La commémoration des victimes de la Shoah est cruciale. Dans le monde arabe, l'ancienne génération évoluait dans un environnement où parler du génocide revenait à trahir les Arabes et les Palestiniens", a-t-il déclaré lors d'un panel du Washington Institute. "Les personnalités publiques ont caché la vérité en raison de leur agenda politique, mais une tragédie à l'échelle de la Shoah cible non seulement les Juifs, mais l'humanité dans son ensemble", a-t-il ajouté.

L'année dernière, l'émirati Ahmed Al Mansouri a mis en place la première exposition commémorative dédiée à la Shoah au Moyen-Orient dans le but de remédier au déni du génocide nazi, et collectionne le Judaica historique de toute la région depuis l'ouverture du musée en 2013.

Il relate que certains visiteurs laissent des commentaires négatifs dans le livre d'or du musée, et que beaucoup demandent si la Shoah a vraiment eu lieu, ce qui ne fait que renforcer son dévouement. "Je croyais que la Shoah ne se reproduirait plus jamais, mais quand je vois la récente montée de l'antisémitisme, je sais que j'avais tort", a-t-il déclaré.

Depuis l'ouverture de l'exposition, sept survivants de la Shoah ont été invités dans le pays pour parler des horreurs du génocide nazi, dont Eve Kugler, 91 ans, qui vit au Royaume-Uni, une survivante d'origine allemande qui s'est exprimée plus tôt ce mois-ci à l'occasion de l'anniversaire de la "Nuit de cristal".