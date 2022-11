"Les écoles qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui utilisent des technologies interactives"

Les écoles du Moyen-Orient sont meilleures que la plupart des écoles du monde entier en ce qui concerne l'obtention des résultats, notamment en matière d'utilisation de la technologie, selon un livre blanc fondé sur la recherche et publié lors de la GESS, la principale conférence et exposition sur l'éducation au Moyen-Orient.

Le livre blanc - What's Working in EdTech Today : Middle East Insights for Success - a été publié par l'innovateur canadien SMART Technologies. La recherche est basée sur une enquête menée auprès de plus de 3 500 enseignants, administrateurs informatiques et responsables du développement et de la mise en œuvre de la technologie et des politiques éducatives dans le monde entier, y compris des professionnels des EAU, d'Arabie saoudite, de Palestine, d'Oman, du Liban et d'Israël.

Dans la région, l'efficacité de l'enseignement basé sur la technologie pour les enseignants atteint un pourcentage impressionnant de 66 %, contre 45 % à l'international, notamment en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

"Nous constatons que les écoles qui obtiennent les meilleurs résultats dans la région utilisent des technologies qui offrent des expériences d'apprentissage interactives et collaboratives, comme les logiciels de jeu et d'évaluation", souligne l'étude.

En ce qui concerne les élèves, l'efficacité de l'enseignement est actuellement de 69 % au Moyen-Orient, contre 44 % à l'échelle mondiale. Pourtant, les élèves de la région qui reçoivent un enseignement centré sur le numérique ont 58 % de chances de satisfaire aux normes de performance académique, contre 38 % pour les élèves des autres régions du monde.

"Les personnes interrogées au Moyen-Orient font état de niveaux de développement légèrement plus élevés dans 96 %".

Le livre blanc mentionne également les domaines dans lesquels le Moyen-Orient pourrait améliorer son classement en matière d'utilisation de la technologie, notamment en permettant la participation des élèves à la planification et à la mise en œuvre de la technologie, l'évaluation et la mesure de l'engagement et des progrès des élèves, l'évaluation et l'orientation des activités de développement professionnel ou encore l'offre de possibilités de développement professionnel collaboratif pour les éducateurs.