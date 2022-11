La Turquie affirme avoir frappé près de 500 cibles kurdes en Syrie et en Irak

254 terroristes ont été neutralisés dans l'opération

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré mercredi que l'armée turque avait frappé près de 500 cibles kurdes à travers l'Irak et la Syrie dans le cadre d'une campagne de raids aériens. "Jusqu'à présent, 471 cibles ont été atteintes et 254 terroristes ont été neutralisés dans l'opération", a déclaré Akar, cité par l'agence de presse officielle Anadolu. Ankara a entamé dimanche une série de frappes aériennes dans le cadre de l'opération Griffe -Épée. Le président Recep Tayyip Erdogan a menacé mardi de lancer une opération terrestre en Syrie "avec des chars et des soldats", défiant ainsi la pression internationale.

Les raids aériens de la Turquie font suite à un attentat à la bombe qui a fait six morts et 81 blessés à Istanbul le 13 novembre. Ankara a imputé l'attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste noire des groupes terroristes de l'Union européenne et des États-Unis. Le PKK a nié tout rôle dans cet attentat - le plus meurtrier en cinq ans.

Handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine

Plus tôt dans la journée de mardi, la Russie a dit espérer que la Turquie fasse preuve de "retenue" et s'abstienne de "tout usage excessif de la force" en Syrie. Ariel Oseran, correspondant d'i24NEWS au Moyen-Orient, a expliqué que jusqu'à présent, l'implication "d'acteurs internationaux clés comme les États-Unis et la Russie, a permis de tenir à distance les ambitions d'Erdogan", mais la situation pourrait changer.

"Il ne serait pas surprenant qu'Erdogan choisisse ce moment particulier pour réaliser son plan ambitieux alors que l'attention des puissances mondiales se concentre davantage sur l'Ukraine et le Qatar que sur le nord de la Syrie et l'Irak", estime-t-il.