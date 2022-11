La Turquie prévient la Russie qu'elle continuera à répondre aux attaques provenant du nord de la Syrie

"La priorité de la Turquie est d'empêcher la menace terroriste de manière permanente"

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré à son homologue russe, lors d'un appel jeudi, qu'Ankara continuerait à répondre aux attaques provenant du nord de la Syrie, après que la Russie a demandé à la Turquie de s'abstenir de lancer une offensive à grande échelle en Syrie.

Akar a affirmé au ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou que "la priorité de la Turquie est d'empêcher la menace terroriste (provenant du nord de la Syrie) de manière permanente", et a ajouté que les accords précédents sur cette question devaient être respectés.

Mercredi, le négociateur russe Alexander Lavrentyev a indiqué que la Turquie devait s'abstenir de lancer une offensive terrestre à grande échelle en Syrie, car de telles actions pourraient déclencher une escalade de la violence.

(Dalati Nohra via AP) Alexander Lavrentiev

La Turquie a continué mercredi de viser des positions de combattants kurdes dans le nord de la Syrie se disant "plus déterminée que jamais" à protéger sa frontière méridionale. "Notre détermination à protéger toutes nos frontières sud (...) par une zone de sécurité est plus forte aujourd'hui que jamais", a de nouveau prévenu mercredi le président Recep Tayyip Erdogan qui a réitéré son intention d'ordonner, "quand le moment semblera opportun", une offensive terrestre.

L'artillerie turque a notamment touché mercredi, selon des sources syriennes indépendantes et kurdes sur place, les forces kurdes chargées de garder le camp d'Al-Hol qui abrite 50.000 proches de jihadistes du groupe Etat islamique et la prison où sont détenus des membres de l'EI. La Turquie a lancé dimanche l'opération Griffe Epée, multipliant les raids aériens et les tirs d'artillerie contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des Unités de protection du peuple (YPG).