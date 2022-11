Qatar : un journaliste israélien affirme avoir été expulsé d'un taxi et sommé de quitter un restaurant

"Le taxi ne voulait pas prendre l'argent car nous étions en train de tuer ses frères"

Un journaliste de la chaîne publique Kan a affirmé que son équipe avait été expulsée d'un taxi et priée de quitter un restaurant au Qatar où elle couvre le Mondial 2022, en raison de sa nationalité israélienne.

Dror Hoffman raconte que le chauffeur de taxi les a fait descendre au milieu de nulle part et n'a pas voulu prendre leur argent parce que "nous étions en train de tuer ses frères". Puis plus tard, alors qu'ils filmaient à côté d'un restaurant, les propriétaires ont fait venir des agents de sécurité et leur ont demandé de partir et de supprimer la vidéo. "Je me suis senti menacé", a affirmé Dror Hoffman.

De nombreux supporters arabes de football présents à la première Coupe du monde au Moyen-Orient évitent les journalistes israéliens au Qatar qui tentent de les interviewer. Samuel Calvo, correspondant sportif au Qatar pour la chaîne française d'i24NEWS, a lui aussi constaté des hostilités envers les Israéliens. En effet, plusieurs autres journalistes ont été vilipendés par les supporters arabes, incluant des journalistes d'i24NEWS, "Vous êtes des menteurs, vous tuez des enfants. Vous êtes journalistes, vous devez dire la vérité", ont-ils scandé.

Des supporters avaient également brandi des drapeaux palestiniens, exhortant les journalistes à "rentrez chez eux". Le Qatar ne reconnaît pas officiellement Israël, posant comme condition à une telle reconnaissance la création d'un État palestinien. Mais le pays a autorisé des vols directs depuis Tel-Aviv pour la Coupe du monde, ainsi qu'une délégation de diplomates israéliens pour gérer l'accueil des supporters.