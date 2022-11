La communauté juive de Téhéran soutient le régime et "condamne les troubles dans le pays"

"La communauté a toujours obéi au chef suprême, nous cherchons à éviter la polarisation"

La principale organisation de la communauté juive de Téhéran a publié une lettre exprimant son soutien au régime alors que l'Iran est secoué par une vague de manifestations durement réprimée depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée pour infraction au code vestimentaire strict qui oblige les femmes à porter le voile islamique en public.

L'organisation communautaire pour les Juifs de Téhéran a condamné publiquement les manifestations dans une lettre publiée sur le site Internet "iranjewish", dans laquelle elle déclare avoir "toujours obéi à la position du Guide suprême, comme nos compatriotes, et qu'elle a été en première ligne du conflit, avec ceux qui ont perturbé l'ordre et la sécurité."

AFP Protestations en Iran

"Les ennemis du système créent l'insécurité en visant l'unité du peuple. Ces derniers jours, des événements malheureux se sont produits dans notre pays bien-aimé, qui ont blessé le cœur de ceux qui sont fidèles à l'Iran et au saint système islamique. La communauté demande à tous les membres de notre cher pays d'éviter de polariser le pays et de discuter de certains sujets. Nous espérons que dans un avenir proche, nous verrons l'unité, la paix, la sécurité et le bonheur dans notre pays bien-aimé", poursuit la missive.

Les protestations semblent s'intensifier dans la République islamique : samedi dernier, des vidéos ont été mises en ligne montrant un incendie faisant rage dans l'ancienne maison du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Rouhollah Khomeini qui aurait été déclenché par des manifestants. Dans le même temps, certains protestataires avaient commencé à attaquer les forces des Gardiens de la révolution qui s'efforcent de réprimer les rassemblements.

Sur le même sujet : FOCUS - Quel avenir pour les Juifs d’Iran ?