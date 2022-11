Israël renforce la sécurité d'anciens et actuels responsables du Mossad face aux menaces iraniennes

La guerre de l'ombre entre Jérusalem et Téhéran semble s'intensifier

Israël a renforcé la protection de ses hauts responsables de la sécurité, actuels et anciens, en particulier lorsqu'ils se trouvent à l'étranger, a rapporté jeudi le radiodiffuseur public Kan. Cette mesure intervient dans un contexte de tensions accrues avec l'Iran, qui a averti à plusieurs reprises qu'il chercherait à exercer des représailles contre une série d'actions qui auraient été menées par le Mossad ces dernières années.

Selon Kan, les mesures de protection renforcées visent principalement les anciens membres du Mossad actuellement à l'étranger, sans mentionner d'ancien agent spécifique qui pourrait être une cible. Le bureau du Premier ministre a refusé de commenter l'information.

Parmi les récentes tentatives de l'Iran de cibler des Israéliens à l'étranger figure la tentative d'assassinat d'un homme d'affaires israélo-géorgien engagé dans des activités pro-israéliennes en Europe de l'Est et un complot visant à cibler des citoyens israéliens à Istanbul, en Turquie.

La guerre de l'ombre qui se joue depuis plusieurs années entre l'Iran et Israël semble s'être accélérée. Jeudi, un groupe de hackers iraniens appelé Moses Staff a publié des images inédites d'un attentat à la bombe perpétré à Jérusalem un jour plus tôt. Ces images proviendraient de caméras de surveillance utilisées par une importante organisation de sécurité israélienne non identifiée.