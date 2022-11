"Le meurtre et l'enlèvement de Tiran Fero sont un crime contre l'humanité" (chef druze Rafa Halabi)

"Ce que nous ressentons est indescriptible, la culture de ces gens est incompréhensible"

Jean-Charles Banoun recevait jeudi soir dans le Prime le Dr Rafa Halabi, l'un des chefs de la communauté druze de Daliyat al-Karmel, la ville d'où était originaire le jeune israélien Tiran Fero, dont le corps a été enlevé mardi par des Palestiniens à Jénine.

Le leader, qui a servi dans l'armée israélienne en tant que lieutenant-colonel, s'est confié sur les sentiments de la communauté druze suite à cette affaire qui a bouleversé et indigné en Israël. "On a le cœur très lourd, cet acte est tellement barbare! Arracher une personne dans une chambre d'hôpital aux machines qui le maintiennent en vie, l'assassiner pour utiliser son cadavre comme otage alors qu'il n'avait rien fait! Il aurait dû avoir 18 ans aujourd'hui, et au lieu de fêter son anniversaire, on l'a enterré". Décrivant des funérailles déchirantes, il a affirmé que "c'était la première fois que je voyais des adultes et même des personnes de 75 ans pleurer. Tout le monde était bouleversé, c'est horrible, cela brise le cœur et l'âme".

Le jeune druze qui se rendait à Jénine pour faire réparer sa voiture, avait été grièvement blessé dans un accident de la route et transporté mardi dans un hôpital de la ville palestinienne. Croyant qu'il s'agissait d'un soldat israélien en civil, un groupe armé de Palestiniens a fait irruption dans sa chambre, l'a débranché du respirateur artificiel et l'a enlevé dans le but d'utiliser sa dépouille comme monnaie d'échange pour faire libérer des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël.

Sans credit - Courtesy Le jeune Tiran Fero

Suite a l'annonce de l'enlèvement du corps, un branle-bas de combat s'était déclenché et des négociations intensives étaient en cours mercredi pour rapatrier le corps du jeune homme, impliquant les plus hautes sphères du gouvernement, les services de sécurité israéliens et de l'Autorité palestinienne. Le maire de Daliyat al-Karmel a même soutenu que le Qatar, la Jordanie et l'Égypte étaient impliqués dans les discussions. Selon Channel 13, l'État hébreu a cherché une solution diplomatique pour sortir de la crise, mais s'est également préparé à une opération militaire en cas d'échec des négociations.

La rue druze en Israël, plongée dans l'angoisse et l'indignation, a exprimé sa colère en manifestant et en bloquant l'autoroute 6 pendant 2h30, tandis que certains de ses membres cagoulés ont menacé d'aller récupérer la dépouille par eux-mêmes.

Le Dr Rafa Halabia a décrit "un jeune garçon extraordinaire que nous aimions beaucoup, positif, très bien élevé et aux valeurs formidables", avant de dénoncer avec force "un crime contre l'humanité, une tache sur la ville de Jénine qui restera jusqu'à la fin des temps".

Lorsque Jean-Charles Banoun lui a demandé quelle était généralement la nature des rapports entre les druzes israéliens et les Palestiniens, celui-ci a répondu que les relations entre les deux communautés étaient excellentes. "Il n'y a jamais eu aucune agressivité entre nous, environ 600 Palestiniens originaires de la région de Jénine travaillent dans la construction à Daliyat al-Karmel et dans ses environs", a-t-il affirmé, ajoutant que "les jeunes de notre village veulent se venger, mais nous les en empêchons".

Sans credit - Courtesy Les funérailles de Tiran Fero

Il a ensuite exprimé son incompréhension et sa sidération. "C'est la première fois qu'un tel évènement se produit. Notre cœur saigne, c'est indescriptible ce que nous ressentons. La culture de ces gens est incompréhensible, ils sont soutenus par l'Iran et par un fondamentalisme islamiste terrible qui condamne Israël, sa liberté, sa démocratie et sa fraternité". "Nous les officiers de Tsahal avons connu les combats et les tirs de l'ennemi, mais nous sommes pourtant restés des gens de paix, et nous aspirons toujours à être de meilleures personnes, qui allons jusqu'à soigner des terroristes et des ennemis dans les hôpitaux israéliens".

Enfin, le leader druze a terminé en formulant le souhait qu'un tel évènement ne reproduise plus, et que les les communautés druze et les palestinienne continuent à maintenir de bonnes relations.

Apres trente heures de négociations, la dépouille de Tiran Fero avait finalement été rendue à sa famille, et ses funérailles ont eu lieu jeudi à Daliyat al-Karmel.