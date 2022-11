Syrie : Erdogan répète qu'il veut une "ceinture de sécurité d'Ouest en Est", englobant Kobane

"Nous défendrons les droits de millions de femmes et d'enfants innocents"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a lancé depuis dimanche une série de raids aériens sur le nord-est de la Syrie et des positions de combattants kurdes a réaffirmé vendredi son objectif d'établir une "ceinture de sécurité d'Ouest en Est" le long de la frontière sud.

Une telle zone engloberait de facto la ville emblématique de Kobane, reprise en 2015 par les Forces démocratiques syriennes (FDS, kurdes) aux jihadistes du groupe Etat islamique avec le soutien des Etats-Unis.

"Avec la ceinture de sécurité que nous sommes en train de créer au-delà de nos frontières, nous défendrons les droits de millions de femmes et d'enfants innocents", a martelé Erdogan lors d'un discours à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes.

"Si Dieu le permet, nous compléterons cette (zone) le long de toute notre frontière d'Ouest en Est dès que possible", a-t-il insisté. La région de la Kobane est la dernière à échapper au contrôle de l'armée turque déployée depuis 2019 le long de la frontière en territoire syrien.

Ankara a affirmé que l'attentat qui a fait six morts et 81 blessés au cœur d'Istanbul le 13 novembre avait été commandité depuis Kobane, ce que les Kurdes ont démenti. Mais depuis six jours les bombardement aériens et les tirs d'artillerie se sont concentrés sur les zones où les autorités turques affirment viser des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de ses alliés des Unités de protection du peuple (YPG), composante dominante des FDS.

Tous ont nié leur implication. Le président turc, qui compte déclencher "le moment venu" une offensive terrestre, a désigné les localités syriennes de "Tal Rifat, Manbij, Ayn al-Arab [Kobané en kurde, NDLR]", afin de compléter sa zone de sécurité de 30 km de large le long de la frontière méridionale.

Cependant, le lancement de cette offensive au sol n'est pas escompté dans l'immédiat, a indiqué un responsable sous couvert d'anonymat. Selon Abdulkadir Selvi, éditorialiste du quotidien Hürriyet et considéré comme très proche du chef de l'Etat, a également estimé cette semaine que l'armée turque devrait préalablement achever l'opération "Griffe refermée", en cours depuis avril contre des positions kurdes dans le nord de l'Irak. "Après cela, il faudra lancer le compte-à-rebours de l'opération terrestre contre la Syrie. Cette fois, une opération beaucoup plus large est prévue" a-t-il assuré.