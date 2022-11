Tsahal suspend des soldats pour avoir agressé et raillé des militants de gauche à Hébron

Un soldat a affirmé que Ben-Gvir allait "rétablir l'ordre" dans la ville

L'armée israélienne a suspendu vendredi deux soldats qui ont agressé physiquement et raillé des militants de gauche à Hébron, le dernier d'une série d'incidents impliquant la brigade d'infanterie Givati dans la ville de Cisjordanie.

Sur les images partagées par l'ONG d'extrême gauche Breaking the Silence, une organisation non gouvernementale qui recueille et publie les témoignages, le plus souvent anonymes, d'anciens soldats israéliens sur des "violations présumées des droits de l'homme contre des Palestiniens", on peut voir un soldat plaquer un militant au sol et le frapper au visage.

Le groupe d'activistes s'était rendu à Hébron pour rencontrer des familles palestiniennes dans un acte de solidarité après que des Israéliens visitant la ville lors d'un pèlerinage annuel ont déclenché des affrontements avec elles la semaine dernière. Sur les images, on voit les soldats tenter de détenir l'homme, qui s'enfuit, avant qu'il ne soit mis à terre et frappé. On entend un autre soldat crier aux autres militants : "Foutez le camp d'ici."

La raison pour laquelle les soldats tentaient de détenir l'activiste n'était pas claire, et l'armée n'a pas non plus offert d'explication. Dans une autre vidéo, on voit un soldat de la même équipe se confronter à un militant en vantant la nomination du député Itamar Ben-Gvir. "Il va mettre de l'ordre ici", dit le soldat. "Vous avez perdu... la fête est terminée", ajoute-t-il.

À la question de l'activiste qui filme : "Pourquoi ? Je fais quelque chose d'illégal ?", le soldat répond : "Tout ce que vous faites est illégal", et ordonne à l'activiste de reculer. "Nous pouvons déjà voir les effets de la nomination de Ben Gvir sur le terrain", peut-on lire dans une déclaration ultérieure publiée par Breaking the Silence.

Le soldat portait un écusson accroché à l'arrière de sa veste militaire sur lequel on pouvait lire : "Un tir. Un meurtre. Pas de remords. Je décide." Les patchs autres que ceux montrant le logo d'une unité militaire ou un drapeau israélien sont contraires au règlement militaire.

L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué que ces incidents feraient l'objet d'une enquête par le commandant du Commandement central, le général de division Yehuda Fuchs. "Les soldats impliqués ont été suspendus de toute activité opérationnelle jusqu'à la fin de l'enquête", a affirmé Tsahal.

HAZEM BADER / AFP Les forces de sécurité israéliennes déploient des moyens de dispersion des émeutes au milieu d'altercations entre Israéliens et Palestiniens à Hébron, le 19 novembre 2022

Le chef d'état-major Aviv Kohavi a condamné les actions des soldats, déclarant qu'elles étaient "extrêmement graves et contraires aux valeurs de Tsahal". "Les règlements et les procédures laissent aux soldats la liberté d'action pour mener à bien leur mission, mais ils ne sont pas autorisés à utiliser la force inutilement et ils ne sont pas autorisés à agir violemment", a affirmé Kohavi dans un communiqué.

Au moins deux Palestiniens et un soldat ont été blessés dans ces affrontements samedi dernier. Ils se sont produits alors que des milliers de Juifs israéliens passaient le week-end dans la ville pour un pèlerinage annuel. L'incident de vendredi est le troisième impliquant des troupes de la brigade Givati à Hébron ces dernières semaines.