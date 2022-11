Une unité résidentielle est en cours de préparation

A Oman, une unité commerciale utilisant la technologie d'impression 3D a été construite pour la première fois dans dans la zone économique spéciale de Duqm. Saif bin Nasser Al Busaidi, directeur du département des projets de la zone "Duqm Development Company", a confirmé que les travaux de construction utilisant la technologie d'impression 3D avec ses annexes ont été achevés sur une surface de 101 mètres carrés, et une unité résidentielle est en cours de préparation.

Le conseil d'administration de l'Autorité publique pour les zones économiques spéciales et les zones franches avait approuvé au début de l'année dernière l'utilisation des technologies de construction et de l'impression 3D dans la construction et le développement des infrastructures du pays

Ina FASSBENDER / AFP Des ouvriers du bâtiment se tiennent sur le chantier de construction d'échafaudages d'une maison, où plusieurs couches de béton ont déjà été appliquées par une imprimante 3D dans l'ouest de l'Allemagne

Al Busaidi a souligné que les ingénieurs de l'Autorité publique ont conçu le bâtiment pour qu'il soit conforme à la technologie utilisée, et qu'une équipe de jeunes omanais de l'Université allemande de technologie a mis en œuvre le projet en utilisant les techniques d'impression 3D. L'université allemande de technologie, en coopération avec la société mondiale Cobod - les deux fournisseurs de la technologie - a annoncé la réalisation de ce projet à un coût bien moindre en disposant de tous les matériaux nécessaires sur place.

