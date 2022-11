Le Qatar accorde une aide de 2,6 millions de dollars aux réfugiés syriens en Jordanie et au Liban

Depuis 2010, le gouvernement et les organisations qatariens ont fourni 373 millions de dollars d'aide

Le Qatar va verser 2,6 millions de dollars pour aider près de 100 000 réfugiés syriens en Jordanie et au Liban en leur fournissant de la nourriture, des médicaments et des logements. Le Fonds qatari pour le développement a accepté de débourser cette somme par l'intermédiaire de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, au début de l'hiver pour plus de 13 500 Syriens en Jordanie et près de 82 400 au Liban.

"La QFFD ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins humanitaires sans cesse croissants dans le monde", a déclaré le directeur général Khalifa Al-Kuwari. "L'arrivée de l'hiver rend nos efforts plus cruciaux pour soutenir ceux qui ont un besoin urgent d'assistance.

"Nous sommes fiers de notre partenariat avec le HCR et nous pensons qu'il est essentiel que nous continuions à travailler ensemble pour que personne ne soit laissé pour compte."

Depuis 2010, le gouvernement et les organisations qatariens ont fourni 373 millions de dollars d'aide aux personnes touchées par les conflits, en particulier celles déplacées de leur pays.