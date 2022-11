Hébron : Itamar Ben-Gvir accuse les militants de gauche de provocation et réclame une enquête

"Je connais bien ces gauchistes. Ils provoquent les soldats, les insultent et les attaquent souvent"

Le président du parti Force juive, Itamar Ben Gvir, qui devrait être nommé ministre de la Sécurité nationale dans le prochain gouvernement, a suggéré samedi que les militants de gauche agressés physiquement et moqués par des soldats dans la ville d'Hébron étaient à blâmer, et a appelé la police à enquêter sur l'incident.

Itamar Ben Gvir a insinué que les activistes avaient sans doute provoqué les militaires de la brigade Givati, suscitant la vive réaction de ceux-ci à leur encontre. Les remarques du député d'extrême droite interviennent après que Tsahal a suspendu vendredi deux soldats impliqués dans l'incident pour leur comportement.

"Je connais bien ces gauchistes qui viennent à Hébron. Ils provoquent les soldats, les insultent et les attaquent souvent aussi", a déclaré Itamar Ben Gvir dans un communiqué. "J'appelle la police à enquêter pour déterminer si les extrémistes de gauche n'ont pas provoqué les soldats et les ont blessés en premier. Il faut vérifier que les photos de l'incident n'ont pas été falsifiées."

Soulignant que le fait "de nuire aux membres de l'extrême gauche sur la base de leurs opinions" ne pouvait pas être accepté", le député a ensuite affirmé : "S'il s'avère que ces militants d'extrême gauche ont attaqué et blessé des soldats, ils doivent être arrêtés immédiatement et jugés."

S'exprimant sur la Chaîne 12 samedi soir, le législateur a également déclaré qu'il demanderait des éclaircissements à l'armée sur la suspension des soldats une fois que le gouvernement serait formé.

Dans des images partagées par Breaking the Silence, une organisation non gouvernementale qui recueille et publie des témoignages pour la plupart anonymes d'anciens combattants de Tsahal, à propos de violations présumées des droits de l'homme contre des Palestiniens, on peut voir un soldat plaquer un militant au sol et le frapper au visage, sans qu'il y ait eu apparemment de provocation de sa part. Une autre vidéo du même incident montre un soldat de la même escouade face à un militant, affirmant : "Ben Gvir va arranger les choses ici" et "ça y est, vous avez perdu... la fête est finie".

Samedi, le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, a publié une déclaration fustigeant la conduite des soldats lors de l'incident et dans d'autres cas récents impliquant l'usage abusif de la force contre des Israéliens et des Palestiniens. "Des incidents comme ceux-ci ternissent l'unité dans laquelle le soldat sert, l'armée israélienne et l'État d'Israël", a-t-il déclaré dans une lettre aux troupes.

"Je suis conscient de la réalité compliquée dans laquelle vous évoluez et je comprends les défis auxquels vous faites face", a-t-il précisé, ajoutant qu'une partie du rôle des soldats consistait à trouver l'équilibre entre l'usage de la force et la retenue. Tsahal a déclaré dans un communiqué que les incidents feraient l'objet d'une enquête par le commandant du Commandement central, le général de division Yehuda Fuchs.

L'incident de vendredi était le troisième impliquant des troupes de la brigade Givati ​​à Hébron ces dernières semaines. La semaine dernière, Tsahal a notamment suspendu un soldat qui avait insulté un militant de Breaking the Silence. "Tu es un traître à la patrie et tu es un fils de pute. Je souhaite que tu aies un cancer dans tout ton corps", avait déclaré le soldat.

Trois autres soldats de la brigade ont été suspendus le mois dernier pour une agression présumée contre un Palestinien. Cette affaire fait l'objet d'une enquête de la police militaire et a également été condamnée par Aviv Kohavi.