Selon le Telegraph, le groupe islamiste aurait loué des machines pour la construction des stades

Les talibans ont engrangé des millions de dollars grâce au Mondial de football au Qatar, assure le Telegraph dans son édition de vendredi. Selon le journal britannique, le groupe islamiste qui dirige l'Afghanistan depuis le retrait des troupes américaines du pays en août 2021 aurait loué des machines et des matériaux de construction à des entrepreneurs en bâtiment engagés par les autorités qataries pour ériger les stades ultramodernes utilisés pendant le tournoi.

AP Photo/Ebrahim Noroozi Les autorités talibanes marchent dans les rues de Kaboul, en Afghanistan

Le Telegraph ajoute que les responsables talibans stationnés à Doha depuis 2013 pour des pourparlers de paix avec l'Occident ont reçu d'importantes sommes d'argent pour vivre dans l'État du Golfe, qui étaient ensuite utilisées pour acheter des machines, qu'ils ont louées à plusieurs reprises au plus offrant.

"Les talibans ont investi massivement dans la construction de la Coupe du monde et le tournoi a été une poule aux œufs d'or. Ils ont été payés des millions", a déclaré un responsable taliban cité par le Telegraph. "Certains membres des talibans possédaient entre six et dix machines chacun à Doha et gagnaient jusqu'à 10 000 livres sterling (11 600 euros) par machine et par mois", a ajouté le responsable.

Les salaires élevés fournis aux responsables talibans ont été payés par les autorités qataries avec l'approbation des États-Unis et des Nations unies, assure le Telegraph. Le transfert direct des fonds sur les comptes privés des responsables a compliqué le suivi des dépenses par les autorités. Le Telegraph précise que le Qatar n'est pas soupçonné de malversations ou d'implication dans les projets de construction mis en place par les talibans. Selon certaines estimations, pas moins de 6 500 travailleurs immigrés sont morts sur les chantiers liés à la Coupe du monde au Qatar.

À la suite de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans l'année dernière, le groupe a promis une version plus douce du régime sévère qui a caractérisé son premier passage au pouvoir, de 1996 à 2001, mais il a progressivement restreint les droits et les libertés. Au début du mois, le chef du groupe a ordonné aux juges d'appliquer pleinement la loi islamique, notamment les exécutions publiques, les lapidations et les flagellations, ainsi que l'amputation des membres pour les voleurs. Le groupe a également rétabli l'interdiction faite aux femmes de fréquenter les gymnases, les bains publics, les parcs et les foires.