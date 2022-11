Le Fish Health and Safety Laboratory de Jeddah servira de laboratoire de référence pour les États

Le ministre saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al-Fadhli, a lancé dimanche à Riyad le réseau de lutte contre les maladies des animaux aquatiques au Moyen-Orient, rapporte l'agence de presse saoudienne. Le réseau vise à renforcer l'industrie de l'aquaculture et le rôle des espèces aquatiques et marines dans la production alimentaire, ainsi qu'à contrôler la propagation des maladies pour assurer une croissance durable de la production aquacole de la région.

Cette initiative a également pour but de former des vétérinaires et des spécialistes de la santé aquatique, et à coordonner les efforts des organisations internationales fournissant des services de santé aquatique. Les membres du réseau sont des pays bordant la mer Rouge et le golfe Persique, notamment l'Arabie saoudite, le Bahreïn, Djibouti, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, la Somalie, le Soudan, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Le Fish Health and Safety Laboratory de Jeddah servira de laboratoire de référence pour les États membres. Le réseau a été lancé en présence du Dr Monique Eloit, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale. L'Arabie saoudite et l'organisation collaborent sur plusieurs projets, dont des programmes du Royaume sur la rage, la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants.

Ils travaillent également ensemble sur un projet d'évaluation des services vétérinaires du Royaume, ainsi que sur un programme de jumelage de laboratoires vétérinaires avec des laboratoires de référence en France et en Italie.