Emirats : trois universités classées parmi les 1 000 meilleures au monde

Les universités américaines dominent le classement mondial avec 234 institutions

Trois universités aux Emirats arabes unis ont été classées parmi les 1 000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde. Selon le rapport de Research.com, l'université Khalifa des sciences et de la technologie (659), l'université de Sharjah (739) et l'université New York d'Abu Dhabi (844) sont les trois premiers établissements d'enseignement supérieur du pays et ont fait leur entrée dans la liste des 1 000 plus renomés au monde.

Le classement de Research.com est basé sur des données recueillies par Microsoft Academic Graph. La recherche a dressé la liste des meilleures universités de chaque pays. Aux Émirats arabes unis, les principales universités sont l'université des Émirats arabes unis, l'université médicale du Golfe, l'université Zayed, l'université des sciences et des technologies d'Ajman, l'université américaine de Sharjah, l'université britannique de Dubaï, l'université de médecine et des sciences de la santé Mohammed bin Rashid, les hautes écoles de technologie, le collège des Émirats pour l'enseignement supérieur, l'université Mohammed bin Zayed d'intelligence artificielle et l'université américaine de Ras Al Khaimah.

Par ailleurs, les universités des États-Unis dominent le classement mondial avec 234 institutions répertoriées, soit 23,4 % des universités de premier plan. Le plus grand nombre d'universités influentes est situé en Europe avec 39,4 % de toutes les universités de premier plan. L'université de Harvard accueille le plus grand nombre de scientifiques de premier plan - 2 113 chercheurs, suivie par l'université de Stanford (1 148), l'université de Californie (907), l'université Johns Hopkins (805) et l'université d'Oxford (848).