Bangkok a été classée deuxième, suivie de Cape Town, Abu Dhabi, Gran Canaria, Buenos Aires, Jaipur

Dubaï a été classée comme meilleure destination hivernale au monde, avec le plus grand nombre de recherches Google et le plus grand nombre de choses à faire dans une ville pendant l'hiver. "Dubaï se classe comme la meilleure destination au monde pour des vacances hivernales au soleil. Les touristes de Dubaï peuvent s'attendre à profiter de 8,82 heures de soleil par jour pendant les mois d'hiver, avec des températures moyennes atteignant un agréable 20,5 °C", selon les données publiées par le fournisseur de forfaits de voyage "ParkSleepFly."

"Dubaï est de loin la destination soleil d'hiver la plus populaire parmi celles étudiées, avec plus de 111 millions de hashtags Instagram et le plus grand nombre de recherches Google liées à l'hiver atteignant plus de 55 000", est-il précisé. L'étude porte sur différents aspects tels que la température moyenne en hiver, les précipitations en hiver, le nombre d'heures d'ensoleillement, les hashtags Instagram, les recherches sur la ville en hiver, les choses à faire dans la ville et les coûts des hôtels.

Caroline Haïat/i24NEWS Dubaï

Selon ParkSleepFly, Bangkok a été classée deuxième suivie de Cape Town, Abu Dhabi, Gran Canaria, Buenos Aires, Jaipur, Phoenix, Alicante, Praia, Miami, Rio de Janeiro, Le Caire, Los Angeles, Valence, Lisbonne, Orlando, La Havane, San Diego et Honolulu.

Les Émirats arabes unis accueillent des millions de touristes pendant l'hiver en provenance d'Europe, des États-Unis, de Russie et de pays asiatiques en raison du beau temps. En outre, les touristes affluent à Dubaï pour célébrer Noël et le Nouvel An, l'émirat étant devenu une destination de choix pour les visiteurs étrangers à ces deux occasions. Les recettes touristiques des Émirats arabes unis ont dépassé les 19 milliards de Dirham, tandis que le nombre total de touristes a franchi la barre des 12 millions au cours du premier semestre de cette année.