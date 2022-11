Un soldat emprisonné pour avoir provoqué un militant de gauche à Hébron

Le soldat a été condamné à 28 jours de prison

Un soldat a été condamné à 28 jours de prison pour un incident au cours duquel des soldats ont été filmés en train de frapper un militant de gauche et de railler ou d'insulter d'autres personnes dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie. Deux soldats ont été suspendus la semaine dernière après que l'ONG d'extrême gauche Breaking the Silence a publié une vidéo montrant un soldat de la brigade d'infanterie Givati plaquant un militant au sol et le frappant au visage.

Dans une autre vidéo de la scène, un soldat de la même brigade affronte un activiste et se vante du député Itamar Ben Gvir, qui devrait devenir le prochain ministre de la sécurité nationale d'Israël - un rôle élargi de ministre de la sécurité publique. "Ben Gvir va mettre de l'ordre ici. Vous avez perdu, la fête est terminée", avait-il lancé.

Dans une déclaration, l'armée dit seulement que le soldat a invectivé l'activiste. "Le comportement du soldat vu dans la vidéo est injustifié et à l'opposé de ce que l'on attend d'un soldat de l'armée israélienne", a indiqué la déclaration militaire.

Le président du parti Force juive, Itamar Ben Gvir a affirmé samedi que les militants de gauche agressés physiquement et moqués par des soldats dans la ville d'Hébron étaient à blâmer, et a appelé la police à enquêter sur l'incident.