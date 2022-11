Dubaï : le marché résidentiel devrait connaître la plus forte croissance au monde en 2023

L'attrait de la ville est renforcé par son caractère relativement "abordable"

Le marché résidentiel de Dubaï affichera une forte croissance des prix à deux chiffres et sera en tête des marchés mondiaux en 2023, selon un dernier rapport Prime Predictions de Knight Frank. Les prix dans les zones résidentielles qui englobent les quartiers de Palm Jumeirah, Emirates Hills et Jumeirah Bay Island, devraient connaître une augmentation de 13,5 % l'année prochaine - la plus forte croissance des prix au niveau mondial, alors que des villes comme Paris, New York et Singapour ne seront en mesure d'atteindre qu'une croissance à un chiffre.

Le cabinet international de conseil en immobilier a déclaré que les propriétés de luxe de l'émirat resteront très demandées et que les prix devraient terminer l'année avec une hausse d'environ 50 % par rapport à 2021.

Faisal Durrani, partenaire et responsable de la recherche au Moyen-Orient, a déclaré que le marché résidentiel de Dubaï a été et continue d'être une "aberration mondiale", avec une croissance record des prix en 2022, bien qu'elle soit partie d'une base faible.

L'attrait de la ville est renforcé par son caractère relativement "abordable", les maisons se négociant à environ 800 dollars le mètre carré, ce qui fait de Dubaï l'un des marchés résidentiels de luxe les plus "abordables" au monde. Dans l'ensemble, les prix résidentiels sont inférieurs de 21,4 % aux niveaux record de 2014", a-t-il ajouté.

Bulgari Lighthouse sur l'île de Jumeirah Bay (31 appartements) et Alpago's Palm Flower sur Palm Jumeirah (11 appartements) représentent la majeure partie des nouveaux logements haut de gamme qui seront construits dans les principaux quartiers de la ville. Dans les 25 villes répertoriées, le réseau mondial de recherche de Knight Frank prévoit désormais que les prix des logements de premier ordre augmenteront de 2 % en moyenne en 2023, contre 2,7 % prévus il y a six mois. Malgré ce ralentissement, la croissance globale en 2023 serait encore supérieure à celle enregistrée au cours de six des dix dernières années.