La Cisjordanie connaît actuellement une regain de tensions

Un attentat à la voiture-bélier a eu lieu mardi matin à Migron près de Kochav Yaakov en Cisjordanie, au cours duquel une femme a été renversée et blessée. La victime, âgée d'une vingtaine d'années a été blessée à la station-service. Elle a été prise en charge par les services d'urgence du Magen David Adom puis transférée à l'hôpital dans un état grave mais stable, avec une blessure à la tête.

"Nous sommes arrivés rapidement sur les lieux, la patiente était allongée sur la route près du rond-point, souffrant de blessures à la tête et dans la poitrine. On nous a dit qu'un véhicule l'avait heurtée avant de s'enfuir. Nous l'avons déplacée rapidement dans l'ambulance tout en lui prodiguant les premiers soins puis nous l'avons transférée dans une unité de soins intensifs", a déclaré l'un des infirmiers sur place.

Le terroriste a tenté dans un premier temps de fuir les lieux avant d'être rattrapé par les forces de sécurité qui l'ont abattu sur place.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi à l'attaque en disant "nous prions pour la guérison de la jeune femme qui a été grièvement blessée aujourd'hui et nous félicitons les forces de sécurité qui ont neutralisé le terroriste."

Le terroriste était Rani Mamun Faiz Abu Ali, 45 ans, père de cinq enfants et résident palestinien de Beitonia. Il possédait un permis de travail en Israël. Le Hamas a salué l'attaque et l'a qualifiée de "réponse naturelle aux crimes de l'occupation". Selon le mouvement terroriste, "la jeunesse révolutionnaire connaît le chemin, et c'est la revanche du sang des martyrs".

Depuis plusieurs mois, de nombreux attentats sont perpétrés contre les Israéliens, principalement en Cisjordanie.