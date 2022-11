Iran : 4 personnes condamnées à mort pour espionnage au profit d’Israël

Trois autres personnes ont été condamnées à entre cinq et dix ans de prison

Un tribunal iranien a condamné à mort quatre personnes accusées d'avoir coopéré avec les services de renseignement israéliens, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr. Trois autres personnes ont été condamnées à entre cinq et dix ans de prison pour des crimes présumés tels qu'atteinte à la sécurité nationale, complicité d’enlèvement et possession d'armes illégales.

L'agence de presse iranienne IRNA avait rapporté il y a environ deux mois, que le ministère du Renseignement et de la Sécurité nationale de la République islamique avait arrêté 12 membres de la religion bahaïe dans le district de Mazandaran, dans le nord du pays, soupçonnés d'espionnage au profit d'Israël. "Des membres de l'organisation sioniste ont été identifiés et arrêtés dans différentes villes du district", indiquait l'IRNA.

En outre, deux des dirigeants de la prétendue organisation d'espionnage auraient été formés à la "Maison mondiale de justice", située dans le centre bahaï de Haïfa, en Israël et auraient secrètement établi une cellule d'espionnage avec d'autres membres de l'organisation, en s'appuyant sur des directives données depuis Haïfa et le "régime sioniste". De plus, le directeur du renseignement général du district de Mazandaran avait déclaré que "toute activité de réseaux d'espionnage liés au régime sioniste pour l'activité antirévolutionnaire est étroitement surveillée par le renseignement, et leurs agents seront traités de manière implacable. "