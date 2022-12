Il célèbrera les légendes de l'âge d'or du cinéma arabe

Le premier cinéma indépendant ouvrira ses portes à Jeddah le 6 décembre ; situé dans le quartier Hayy Jameel, il a notamment pour objectif de servir de point de rencontre entre les citoyens. Il comprend une salle principale de 168 places, une salle de projection communautaire de 30 places, une bibliothèque multimédia et un espace d'expositions éducatives.

Les fondateurs du cinéma ont affirmé qu'il célèbrera les légendes de l'âge d'or du cinéma arabe. Parmi les premières projections, figuereront une rétrospective de cinq versions de films révolutionnaires de l'égyptien Youssef Chahine, l'un des cinéastes de renom de la région.

Le cinéma présentera également une exposition soulignant la contribution du célèbre photographe Gamal Fahmy à l'influence du cinéma dans la région. Ce nouveau cinéma invite notamment le public à en apprendre davantage sur l'influence historique que l'industrie cinématographique indépendante a eue sur les tendances sociales et politiques.

Le jour de l'ouverture du cinéma marque également le premier anniversaire de Hayy Jameel, un complexe dédié aux arts et à la créativité à Jeddah.

Le centre Art Jameel s'efforce de soutenir les artistes et d'encourager les communautés créatives. Fondé et soutenu par les philanthropies de la famille Jameel, il décrit ses programmes, ses comités, ses recherches, ses initiatives d'apprentissage et ses bâtiments communautaires comme étant fondés sur une compréhension dynamique des arts, fondamentaux à la vie et accessibles à tous.