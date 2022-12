Les suspects ont été transferrés pour interrogatoire

Des soldats de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont opéré dans la nuit de mercredi à jeudi pour arrêter neuf hommes recherchés en Cisjordanie. Des raids ont été menés entre autres dans les villages de Haja et Beit Omer.

Lors d'une opération conjointe des combattants dans le village de Wadi Brokin, trois personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes ont été arrêtées. Pendant l'opération, les terroristes ont tiré sur les forces israéliennes qui ont riposté en ouvrant le feu.

Les combattants ont également localisé et confisqué trois armes M-16. Dans le même temps, les forces ont opéré dans les villages de Dora et Deir Tzamat dans la division régionale de Yehuda et ont arrêté quatre personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes. Deux autres personnes recherchées ont été arrêtées dans le villages de Beit Purik dans la division régionale de Shomron, et dans le village d'Abu Shahidim dans la division régionale de Binyamin.

Les suspects ont été transferrés pour interrogatoire. Par ailleurs, deux commandants du Jihad islamique ont été éliminés à Jénine dans la nuit.