L'UNRWA découvre un tunnel terroriste sous une école de Gaza

Le Hamas au pouvoir a fait construire des tunnels dans toute la bande de Gaza

L’UNRWA (l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) a annoncé avoir découvert un tunnel terroriste sous une école des Nations Unies à Gaza. L’agence a expliqué que le secteur avait été isolé et "la cavité creusée par l’homme" scellée. "L'Agence a vivement protesté auprès des autorités de Gaza et exprimé son indignation et sa condamnation face à la présence d'une telle structure sous l'une de ses installations. Cela constitue une grave violation de la neutralité de l'UNRWA et une infraction au droit international, et expose les enfants et le personnel de l'Agence à des risques importants en matière de sécurité", a-t-elle déclaré.

IDF Spokesperson's Unit Illustration - Un officier de Tsahal participe à la "neutralisation" d'un tunnel terroriste du Hamas, dans le nord de la bande de Gaza

Des tunnels et des caches d'armes souterraines appartenant à des groupes terroristes de la bande de Gaza ont déjà été découverts sous ou à proximité d'écoles de l'UNRWA. En 2021, l'école élémentaire de garçons Maghazi avait été endommagée lors de l’opération de Tsahal "Gardiens du mur", après qu’un tunnel situé à 7,5 mètres sous l’école a été touché par un tir de missile israélien. En 2014, un stock de 20 roquettes a été découvert dans une école de l'UNRWA qui avait été fermée pour l'été.

Le Hamas au pouvoir a fait construire des tunnels dans toute la bande de Gaza pour stocker et transporter des munitions, servir de bunkers et de centres de commandement et permettre le passage des terroristes en territoire israélien. L'UNRWA a créé plusieurs écoles dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.