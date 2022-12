Les Emirats arabes unis envoient 10 millions de dollars de fournitures médicales à Gaza

"Les Emirats ont toujours cherché à fournir tout le soutien possible aux frères palestiniens"

Les Emirats arabes unis ont envoyé un convoi de six camions, chargés de 85 tonnes de fournitures médicales d'une valeur de 10 millions de dollars, pour soutenir les hôpitaux de Gaza, a rapporté vendredi l'Agence de presse des Émirats (WAM).

L'aide médicale sera livrée via le point de passage de Rafah dans le but de soutenir le secteur de la santé à Gaza. "Les Emirats ont toujours cherché à fournir tout le soutien possible pour améliorer la réponse humanitaire afin d'aider les frères palestiniens, et de fournir les besoins nécessaires à la population sur place, en particulier les femmes et les enfants", peut-on lire dans le communiqué.

SAID KHATIB / AFP La porte principale du point de passage de Kerem Shalom avec Israël à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza

Les Emirats arabes unis ont également promis d'octroyer une aide de 25 millions de dollars pour l'hôpital Makassed à Jérusalem-Est. Cette aide permettra de doter l'hôpital d'équipements médicaux essentiels dont devraient bénéficier environ 130 000 patients.