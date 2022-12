Arrestation de 2 Palestiniens qui ont ordonné à un juif de leur embrasser les pieds dans une vidéo TikTok

Le juge prolonge de quatre jours supplémentaires la détention provisoire des adolescents

La police a arrêté jeudi deux adolescents palestiniens qui se sont filmés en train de menacer un juif dans la vieille ville de Jérusalem et de lui ordonner de se mettre à genoux et d'embrasser un de leurs pieds, dans une vidéo qu'ils ont ensuite mise en ligne sur TikTok.

Le phénomène des Palestiniens qui se filment en train d'agresser ou d'humilier des juifs religieux a suscité l'année dernière l'indignation et des affrontements qui ont conduit à plusieurs arrestations. Dans une vidéo, un Palestinien a été filmé en train de verser du café chaud sur un juif religieux, ce qui lui a valu une peine de deux ans de prison. Le dernier clip a été légendé avec la phrase "regardez comment il embrasse ses chaussures" avec un emoji rieur.

https://twitter.com/i/web/status/1598650056428687361 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une plainte a été déposée auprès de la police peu après la mise en ligne de la vidéo et les jeunes de 14 et 16 ans ont été inculpés d'agression et de menaces. Vendredi, un juge a ordonné que la détention provisoire des suspects soit prolongée de quatre jours supplémentaires.

La police a affirmé dans un communiqué qu'elle "continuera à lutter contre les crimes d'abus, de violence et d'humiliation et à traduire les personnes impliquées en justice." Commettre des actes illégaux de ce type et les diffuser sur les réseaux sociaux est encore plus grave, et les auteurs savaient que filmer l'acte ne ferait qu'aider la police à rassembler des preuves, à localiser les personnes impliquées et à les arrêter rapidement", a ajouté la police.