Mondial : l'attitude hostile envers les Israéliens au Qatar fait la Une des médias palestiniens

"Le Mondial au Qatar a servi positivement la cause palestinienne et le récit palestinien"

Le plus grand événement sportif au monde a débuté le 20 novembre au Qatar et plusieurs moments ont déjà marqué la compétition parmi lesquels le silence des joueurs iraniens au moment de chanter l'hymne national lors du match contre l'Angleterre ou encore la célèbre image des joueurs allemands qui ont mis leur main devant leur bouche, en signe de protestation contre les décisions controversées de la FIFA. Les Israéliens n'ont pas fait exception en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien.

Dans presque tous les matchs diffusés jusqu'à présent, des dizaines de drapeaux de l'Autorité palestinienne pouvaient être vus sur les terrains et le monde a été témoin de la haine envers Israël dans le monde arabe, ainsi que des violences verbales envers les journalistes. Et les médias palestiniens se délectent de cette situation.

AP Photo/Ariel Schalit Des supporters agitent le drapeau palestinien

"Malgré le rejet par la nation arabe et islamique, les sionistes n'ont tiré aucune leçon et ont poursuivi leurs tentatives infructueuses pour convaincre la rue arabe et islamique de coopérer avec les médias sionistes. Comme s'ils voulaient forcer le monde arabe et islamique à parler avec eux", a déclaré l'agence de presse palestinienne "Shehab". Le site internet palestinien a analysé l'attitude envers les médias israéliens au Qatar et a souligné que "cela servait positivement la cause palestinienne et le récit palestinien".

Dans le même temps, le site a salué "la réticence à coopérer avec les médias israéliens" et a trouvé une raison à cela. Selon eux, "la réaction de la nation arabe et islamique est le résultat de l'occupation et de l'injustice causée au peuple palestinien. Personne ne voulait parler à ces faux médias", poursuit le média.

Dans une autre chronique écrite sur le site, le journaliste Oussama Saad écrit que "le peuple palestinien chante et se réjouit sur la musique de la Coupe du monde, il saute de joie et tape des mains au coup de sifflet d'ouverture". Saad a souligné que "la Coupe du monde se terminera bientôt, et avec la passion pour le football, les supporters ont exprimé leur identification avec le peuple palestinien. Tous ceux qui ont visité le Qatar, y compris les joueurs et les supporters, retourneront dans leur pays d'origine, et l'occupation restera debout, de sorte que les Palestiniens continueront d'entendre les expressions de sympathie et de soutien de la Coupe du monde au Qatar."

Anne-Christine POUJOULAT /AFP

Le journaliste gazaoui Mustafa Hosni al-Sawaf a également écrit que "les sionistes sont choqués par les sentiments arabes et islamiques au Qatar, ils applaudissent la Palestine, expriment leur mépris pour les radiodiffuseurs sionistes et refusent de coopérer avec eux". Al-Sawaf a également fait référence aux accords d'Abraham et à la propagation de la normalisation entre Israël et les États du Golfe. Selon lui, "La communauté sioniste s'est rendu compte que Netanyahu les avait trompés. Il a normalisé les relations avec le régime, et non avec le peuple. Le régime ne s'est pas élevé démocratiquement, donc les accords étaient voués à périr, et ainsi la normalisation disparaîtra, juste comme celui qui était assis sur la chaise au moment de signer."

Aussi, les médias palestiniens ont également souligné "l'enthousiasme" des journalistes étrangers pour les Palestiniens dans la Coupe du monde actuelle. Par exemple, un journaliste brésilien du journal "Globo" a écrit que "la FIFA a approuvé 32 pays pour participer à la Coupe du monde, mais il semble que 33 équipes jouent dans la Coupe du monde actuelle", se référant au nombre de drapeaux palestiniens. Le journaliste a souligné que "le drapeau palestinien est présent de manière significative dans tous les jeux, ce qui en a fait une conversation centrale partout dans le monde pendant cette période".

À Doha, plusieurs journalistes israéliens ont été snobés, voire vilipendés par les supporters arabes. Certains ont pris à partie des journalistes d'i24NEWS, affirmant : "Vous êtes des menteurs, vous tuez des enfants. Vous êtes journalistes, vous devez dire la vérité.” D'un point de vue israélien, la Coupe du monde donne un sentiment d'aigreur compte tenu de l'accueil et du traitement subi envers certains journalistes et supporters.