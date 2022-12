Le Qatar aurait fait pression sur le Hamas pour maintenir le calme à Gaza pendant le Mondial

Doha ne veut pas que son événement soit terni par des violences initiées par ses alliés palestiniens

Le Qatar a exercé de fortes pressions sur le groupe terroriste palestinien Hamas pour qu'il maintienne le calme dans la bande de Gaza qu'il dirige pendant que l'État du Golfe accueille la Coupe du monde, par la voix de son ambassadeur à Gaza Mohammad al-Emadi, a révélé vendredi le radiodiffuseur public Kan. Doha, qui entretient des liens étroits avec le Hamas, qu'il finance, a également communiqué un message allant dans ce sens au Jihad islamique palestinien, un autre groupe terroriste à Gaza.

Les responsables israéliens craignaient que les groupes de Gaza ne lancent des roquettes en début de semaine, après la mort de deux terroristes de haut rang lors d'affrontements avec Tsahal en Cisjordanie, dont un commandant du Jihad islamique palestinien. Les tensions entre Israël et les Palestiniens se sont accrues après une série d'attaques terroristes meurtrières contre Israël l'année dernière et des opérations quasi quotidiennes de Tsahal en Cisjordanie pour endiguer les menaces d'attentats.

La campagne de séduction que mène le Qatar sur la scène internationale en accueillant la Coupe du monde, aurait été fortement ternie par des violences initiées par ses alliés à Gaza. Doha entretient également des liens de faible niveau avec Israël, mais les deux pays ne partagent pas de relations diplomatiques officielles.

Avec l'approbation d'Israël, le Qatar fournit depuis 2018 des millions de dollars en espèces au Hamas pour payer le carburant de la centrale électrique de Gaza, financer des projets d'infrastructure, payer les salaires des fonctionnaires et fournir une aide à des dizaines de milliers de familles gazaouies dans le besoin. Le Qatar a également joué un rôle dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui ont permis d'instaurer le calme après plusieurs conflits majeurs.

AP Photo/Ariel Schalit Des supporters agitent le drapeau palestinien avant le match de football de Coupe du monde entre le Qatar et l'Équateur au stade Al Bayt à Al Khor, dimanche 20 novembre 2022.

La venue de spectateurs israéliens à la Coupe du monde de football au Qatar a également été source de tensions et de complications. Après de longues négociations, Israël et le Qatar ont conclu un accord permettant aux supporters de se rendre à Doha par avion, via les premiers vols directs entre les deux pays. Des supporters arabes ont harcelé à plusieurs reprises des journalistes israéliens, tandis que certains ont même organisé des manifestations pro-palestiniennes. Jérusalem a exhorté ses citoyens à faire profil bas, alors certains fans ont indiqué avoir été accostés, harcelés ou pires.

Le Qatar abrite près 250.000 Palestiniens sur une population totale de près de trois millions d'habitants, composée majoritairement d'expatriés.