L'Iran a triplé sa capacité d'enrichissement d'uranium qui est désormais de 60 %

L'Iran a triplé sa capacité à enrichir de l'uranium jusqu'à une pureté de 60 %, a déclaré vendredi le chef de l'agence de surveillance nucléaire des Nations unies, alors que Téhéran reste en désaccord avec l'Occident sur son programme nucléaire. Téhéran est ainsi entré dans la dernière étape avant un enrichissement à 90%, soit le niveau militaire. Selon les gouvernements occidentaux, la poursuite de l'enrichissement de l'uranium de Téhéran rentre dans le cadre d'un programme secret d'armes nucléaires.

"L'Iran nous a informés qu'il triplait, non pas qu'il doublait, mais qu'il triplait sa capacité à enrichir de l'uranium à 60%, ce qui est très proche du niveau militaire, qui est de 90%", a déclaré le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, lors d'une conférence de presse à Rome. "Ce n'est pas banal. C'est quelque chose qui a des conséquences. Cela leur donne un inventaire de matériel nucléaire pour lequel on ne peut pas exclure qu'il y ait une autre utilisation. Nous devons y aller. Nous devons vérifier", a-t-il ajouté.

"Aucune justification civile crédible"

L'Iran a déclaré le mois dernier qu'il menait ses opérations d'enrichissement dans son usine souterraine de Fordo à l'aide de centrifugeuses IR-6 avancées, et qu'il s'agissait d'une réponse à une résolution de l'AIEA critiquant le manque de coopération de Téhéran avec l'organisme de surveillance nucléaire.

L'accord conclu en 2015 avec les puissances mondiales autorise l'Iran à enrichir l'uranium qu'à un degré de pureté de 3,67 %. Cet accord a permis à l'Iran de bénéficier d'un allègement des sanctions en échange de la limitation de son programme nucléaire afin d'empêcher la production d'une arme. L'accord prévoyait également que Fordo devienne une usine de recherche et de développement, et que les centrifugeuses soient utilisées à des fins non nucléaires.

SATELLITE IMAGE ©2021 MAXAR TECHNOLOGIES / AFP Une vue d'ensemble de l'usine iranienne d'enrichissement de combustible de Fordow (FFEP), au nord-est de la ville iranienne de Qom.

Le mois dernier, les États-Unis ont exprimé leur "profonde inquiétude" concernant les progrès de l'Iran sur son programme et ses capacités en matière de missiles balistiques. "Nous allons nous assurer que toutes les options soient à la disposition du président", a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. "Nous n'avons pas changé notre position selon laquelle nous ne permettrons pas à l'Iran de se doter d'une capacité d'armement nucléaire."

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont rappelé que l'Iran allait "bien au-delà" des limites fixées dans le plan d'action global conjoint, le nom officiel de l'accord de 2015. En enrichissant l'uranium jusqu'à 60 %, l'Iran remet en cause la non-prolifération mondiale, ont-ils déclaré. "Cette étape, qui comporte des risques importants liés à la prolifération, n'a aucune justification civile crédible", ont déclaré les pays européens.