De nombreux complots auraient été ourdis afin de venger l'élimination du général Qassem Soleimani

L'Iran a redoublé d'efforts pour cibler les détracteurs du régime vivant à l'étranger, ainsi que pour planifier des attaques contre des Israéliens et des citoyens américains, en sous-traitant souvent ces attaques à des mandataires locaux engagés, a révélé jeudi le Washington Post. Le journal indique notamment que des membres de la communauté juive et des personnes ayant des liens avec Israël figurent parmi les personnes visées, ainsi que des dissidents et des médias critiques à l'égard de Téhéran.

Le Washington Post, qui s'est appuyé sur des documents gouvernementaux et des entretiens avec 15 responsables à Washington, en Europe et au Moyen-Orient, par ailleurs révélé qu'un plan visant à tuer des Israéliens en Colombie l'année dernière avait été déjoué, indiquant que les assassins avaient été recrutés dans une prison de Dubaï.

Le journal indique que Rahmat Asadi, un agent des services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique, a été emprisonné aux Émirats arabes unis pour l'enlèvement et la mort d'un homme d'affaires irano-britannique. Pendant son séjour en prison, il aurait rencontré deux frères colombiens impliqués dans des vols de bijoux. Asadi aurait alors formé les frères à mener des "opérations mortelles" et les aurait chargés de tuer des Américains et des Israéliens en Colombie après leur libération en 2021.

Certaines tentatives d'assassinat finiront par réussir

Selon le Washington Post, les deux frères n'ont jamais mis à exécution le plan, mais leur recrutement montre que l'Iran a mis en place un réseau mondial pour mener des attaques. Les médias colombiens avaient indiqué à l'époque que le complot avait été découvert par le Mossad. Le journal a également relevé des tentatives d'assassinat d'hommes d'affaires israéliens vivant à Chypre. Un ressortissant azerbaïdjanais et trois citoyens pakistanais ont été inculpés dans le cadre de cette affaire.

Ed JONES / AFP Masih Alinejad, militante irano-américaine des droits des femmes, à New York le 6 octobre 2022.

De nombreux complots auraient été ourdis afin de venger l'élimination, en janvier 2020, du commandant iranien de la Force al-Quds, le général Qassem Soleimani. Des opérations ont également été menées aux États-Unis pour tuer l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et enlever la journaliste irano-américaine et militante des droits des femmes Masih Alinejad.

Le Washington Post révèle que de nombreuses tentatives d'assassinat ont été sous-traitées par l'Iran à des voleurs, des trafiquants de drogue et d'autres criminels en échange de centaines de milliers de dollars. Selon des responsables, le recours à des tueurs à gages a fait que de nombreux plans ont échoué ou ont été contrecarrés.

Les sources du journal estiment cependant que certaines tentatives d'assassinat finiront par réussir, ce qui pourrait déclencher un conflit plus large et plus direct avec Téhéran. Des médias israéliens ont affirmé que nombre de ces complots ont été déjoués grâce aux renseignements israéliens.