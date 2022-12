Manifestation dans le sud de la Syrie, un mort (ONG)

Ces derniers jours, le gouvernement a pris plusieurs mesures d'austérité

Les forces de sécurité syriennes ont ouvert le feu dimanche sur des manifestants qui ont pris d'assaut un bâtiment gouvernemental à Soueida dans le sud de la Syrie, tuant l'un d'eux, selon une ONG et un média local. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Soueida pour manifester contre la détérioration de leurs conditions de vie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Des manifestants en colère ont ensuite pris d'assaut le bâtiment du gouvernorat, et les forces du régime syrien chargées de le protéger ont ouvert le feu pour les disperser, a ajouté l'ONG.

"Au moins un manifestant a été tué par balles (...) Les manifestants ont arraché une grande photo du président Bachar al-Assad accrochée sur la façade" du bâtiment, a déclaré le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Rayan Maarouf, un militant de la chaîne d'information locale "Suwayda 24", a confirmé la mort du manifestant. Quatre autres ont été blessés et transportés à l'hôpital, selon lui.

Le pouvoir syrien est présent dans le gouvernorat de Soueida par le biais d'institutions officielles et de centres de sécurité, protégés par des forces de sécurité. L'armée est déployée à proximité du gouvernorat. A Damas, la télévision d'Etat a affirmé que "des hors-la-loi ont pris d'assaut le bâtiment du gouvernorat et brûlé des dossiers" sans plus de détails.

"Suwayda 24" a diffusé des images montrant des dizaines de personnes scandant "Le peuple veut la chute du régime" devant le gouvernorat. Dans d'autres images, on voit un véhicule militaire blindé en feu et on entend des coups de feu nourris.

Ces derniers jours, le gouvernement a pris plusieurs mesures d'austérité comme une augmentation du rationnement du courant électrique. Il y a en outre des pénuries de carburant.