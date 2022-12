Eyal Shani, grand chef israélien, ouvre un restaurant à Dubaï : "La cuisine israélienne est l'une des plus belles au monde"

Il s'agira du premier restaurant d'Eyal Shaniau Moyen-Orient, en dehors d'Israël

Le chef israélien Eyal Shani était l'invité du Prime sur i24NEWS dimanche soir, à l'occasion de l'ouverture de son nouveau restaurant casher à Dubaï aux Emirats arabes unis. "La nourriture est comme un vecteur que je charge de mes sentiments, de mes intentions et de mes passions, et qui vous touche ensuite dans l'assiette quand vous dégustez. Ce que je veux faire avec la nourriture, cela fera partie de ce que vous vivrez. S'il y a quelque chose qui unit les êtres humains, c'est la nourriture," a déclaré Eyal Shani.

"Israël est isolé dans cette région et donc il doit faire partie du Proche-Orient, c'est pour cela que j'ai eu envie d'aller à Dubaï", a ajouté le chef qui a une quarantaine d'établissements à son actif dans le monde.

"La cuisine israélienne est l'une des plus belles au monde, pleine d'énergie, de passion, de force, de couleurs. Ce qui nous distingue les uns des autres c'est la culture, la société humaine, qui existe dans chaque endroit et qui est différente. Je m'unis aux cultures que je rencontre. Dubaï c'est l'essence même de la culture proche orientale, du peuple arabe et de l'islam," a-t-il poursuivi.

Il s'agira de son premier restaurant au Moyen-Orient en dehors d'Israël. L'ouverture du "Miznon Nord" à Dubaï sera le dernier lien en date entre Israël et les Émirats arabes unis depuis que les accords d'Abraham ont normalisé les relations entre les pays en septembre 2020.

Aux Émirats arabes unis, des restaurants casher ont été ouverts pour la population juive croissante et les touristes israéliens s'y rendent en masse. Cette année, jusqu'en septembre, 146 000 Israéliens ont visité Dubaï, selon le département de l'économie et du tourisme de la ville.