Première visite du président émirati au Qatar depuis les différends diplomatiques

Le blocus diplomatique et économique a été levé en janvier 2021

Le président des Emirats arabes unis est arrivé lundi au Qatar, pour sa première visite dans le pays depuis la brouille diplomatique entre le petit Emirat gazier et ses voisins du Golfe, selon les médias officiels.

Cheikh Mohammed ben Zayed a été accueilli à son arrivée par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et les discussions devraient porter sur les "domaines d'intérêt commun et le renforcement des relations bilatérales", a indiqué l'agence émiratie WAM.

La visite du président émirati au Qatar, en pleine Coupe du monde de football, est la première depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après quatre ans de rupture.

L'émir du Qatar s'était rendu à Abou Dhabi en mai dernier pour présenter ses condoléances après le décès de Khalifa ben Zayed, prédécesseur et demi-frère de Mohammed ben Zayed.

En 2017, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Egypte avaient rompu leurs relations avec Doha, lui reprochant de soutenir les Frères musulmans et de s'être rapproché de l'Iran - des accusations démenties par le Qatar. Le blocus diplomatique et économique a été levé en janvier 2021.