Arabie saoudite : la commission du patrimoine enregistre 67 nouveaux sites historiques

La commission du patrimoine du Royaume d'Arabie saoudite a enregistré 67 nouveaux sites archéologiques et historiques dans le registre national des antiquités, ce qui porte à 8 531 le nombre total de sites archéologiques. Parmi les nouveaux sites, figurent 15 sites aux frontières nord, 13 à Tabuk, 10 à Hail, neuf à Jouf, cinq à Qasim, quatre à Riyad et Asir, trois sites à Médine et Baha, et un site à La Mecque.

La commission a pour objectif de découvrir et d'enregistrer officiellement les sites archéologiques et historiques du Royaume dans le registre national des antiquités et de les placer sur des cartes numériques qui facilitent leur administration, leur protection et leur préservation.

Elle vise également à créer une base de données spéciale pour les sites archéologiques enregistrés, à sauvegarder et à documenter les travaux qui y sont réalisés, ainsi qu'à archiver les documents et les photos des sites du patrimoine en Arabie saoudite. La commission a salué les efforts des citoyens, qu'elle considère comme des partenaires clés dans la préservation du patrimoine du Royaume, et a appelé le public à signaler tout site archéologique découvert via la plateforme Balagh.

La commission est chargée de cette responsabilité en vertu du deuxième paragraphe de l'article 8 de la loi sur les antiquités, les musées et le patrimoine urbain. Sous l'égide du ministère de la Culture, la commission a établi une stratégie de conservation à l'échelle nationale couvrant quatre catégories : les antiquités, le patrimoine urbain, l'artisanat et le patrimoine culturel immatériel.

Sous le patronage de l'UNESCO et du Centre du patrimoine mondial, le Conseil international des monuments et des sites a fait du 18 avril de chaque année la Journée du patrimoine, qui est célébrée dans le monde entier, y compris en Arabie saoudite.