"La violence en Cisjordanie va s'aggraver", selon l'officier supérieur du renseignement militaire

Selon lui, l'Autorité palestinienne a perdu sa légitimité auprès des jeunes Palestiniens

Le chef du département de recherche des services de renseignement militaire a estimé que l'escalade de la situation en Cisjordanie ne fera qu'empirer au cours de l'année à venir et qu'il ne s'agit pas d'une "vague de terreur" comme de nombreux responsables l'ont décrite.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par Gazit, un groupe de réflexion militaire, le général de brigade Amit Saar a déclaré que la violence croissante en Cisjordanie sera le deuxième problème le plus difficile pour Israël en 2023, après l'Iran.

"Les gens peuvent dire que rien n'a changé, que la terreur est saisonnière, nous avons une vague et après, ça se calme et ça revient. Il y a des gens dans l'establishment de la sécurité qui croient que c'est le cas, mais je pense le contraire", a affirmé Saar. "Je pense que nous devons examiner ce que nous avons vu ces derniers mois - pas à travers le nombre d'attaques, mais les causes", a-t-il poursuivi.

AP Photo/Majdi Mohammed Un terroriste de la "Fosse aux Lions" à Naplouse en Cisjordanie

"Nous voyons le début de l'effondrement des choses qui nous ont permis de gérer le conflit. Nous sommes loin de pouvoir résoudre le conflit, mais il y avait des bases qui nous permettaient de le gérer", a ajouté Saar. Selon lui, l'Autorité palestinienne a perdu sa légitimité auprès des jeunes Palestiniens, et qu'il est facile d'accéder aux armes à feu en Cisjordanie, ce qui permet des attaques répétées par balles.

"Ils s'en prennent à tout, à l'Autorité palestinienne, au Hamas, aux groupes organisés. Ils sont en colère et exposés aux armes et à l'incitation. Ils veulent créer leur propre histoire et la mettre sur TikTok", a-t-il signalé, en faisant référence au groupe terroriste Fosse aux Lions et à d'autres groupes locaux de Palestiniens armés en Cisjordanie. "C'est beaucoup plus compliqué à gérer" a-t-il conclu.