Al Jazeera porte l’affaire de la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh devant la Cour pénale internationale

Al Jazeera soutient que Shireen Abu Akleh a été victime d’un "meurtre délibéré" de la part des Israéliens

Al Jazeera Media Network va soumettre ce mardi à la Cour pénale internationale (CPI) qui siège à La Haye aux Pays-Bas, une accusation contre Tsahal pour le meurtre de la journaliste Shireen Abu Akleh. Cette demande est déposée six mois après sa mort, période pendant laquelle l'équipe juridique d'Al Jazeera a "mené une enquête complète et détaillée sur l'affaire et découvert de nouvelles preuves basées sur les récits de plusieurs témoins oculaires, l'examen de plusieurs séquences vidéo et des preuves médico-légales".

Al Jazeera a souligné dans sa présentation au Procureur de la CPI que les "nouvelles preuves" apportées par les témoins et les séquences vidéo montrent clairement que "les Forces d'occupation israéliennes" ont tiré directement sur Shireen Abu Akleh et ses collègues. Selon le média qatari, "l'affirmation des autorités israéliennes selon laquelle Shireen a été tuée par erreur lors d'un échange de tirs est totalement infondée".

KARIM JAAFAR / AFP Le siège d'Al Jazeera à Doha au Qatar

L’enquête israélienne qui a conclu qu'il n'y avait aucun soupçon de crime, est entièrement remise en cause par les preuves fournies au bureau du procureur de la CPI, affirme Al Jazeera. La chaîne qatarie soutient que les "nouvelles preuves" montrent que Shireen Abu Akleh a été victime d’un "meurtre délibéré" qui visait de manière plus large à réduire Al Jazeera au silence.

Après la soumission de l'affaire à la CPI, Al Jazeera et son équipe juridique seront rejoints lors d'une conférence de presse qui se tiendra à La Haye par des membres de la famille de Shireen Abu Akleh et d'éminents journalistes et experts des droits de l'homme, annonce le média. "Al Jazeera réitère son engagement à obtenir justice pour Shireen et à explorer toutes les voies possibles pour s'assurer que les auteurs de cet acte soient tenus responsables et traduits en justice", conclut Al Jazeera.

"Au sujet d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh et La Haye, nous sommes au courant mais nous ne ferons aucun commentaires pour le moment", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. "Personne n'interrogera les soldats de Tsahal et personne ne nous donnera des leçons de morale, et certainement pas Al Jazeera", a quant à lui réagit le Premier ministre Yaïr Lapid.