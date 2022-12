Iran : arrestation de "saboteurs" liés à des pays européens

"Ils ont tenté de se procurer des armes et voulaient mener des activités contre la sécurité nationale"

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont annoncé mardi l'arrestation de douze personnes accusées d'appartenir à un "groupe de saboteurs" ayant des liens avec des pays européens.

"Les membres de ce réseau, sous la conduite d'agents contre-révolutionnaires vivant en Allemagne et aux Pays-Bas, ont tenté de se procurer des armes et avaient l'intention (...) de mener des activités contre la sécurité nationale", ont indiqué les Gardiens de la Révolution de la province de Markazi (centre) dans un communiqué cité par l'agence Tasnim. "Ils ont été capturés" et leur "projet d'émeutes a échoué", ont-ils ajouté, sans préciser le lieu et la date des arrestations.

Les Gardiens de la Révolution ont en outre mis en garde contre d'autres "actions terroristes". L'Iran est le théâtre de manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des moeurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique prévoyant notamment le port du voile pour les femmes.

Les autorités, qui dénoncent des émeutes", accusent régulièrement les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ainsi que des groupes kurdes basés à l'étranger, d'être les instigateurs de ce mouvement de protestation sans précédent. Plus de 300 personnes ont été tuées dans les troubles, dont des dizaines de membres des forces de sécurité, a déclaré la semaine dernière un général des Gardiens de la Révolution. Des milliers de personnes ont en outre été arrêtées.

Dimanche, les autorités iraniennes ont annoncé que quatre homme accusés d'espionnage pour le compte du Mossad avaient été exécutés. Le 22 mai, les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, avaient annoncé l'arrestation des membres d'"un réseau agissant sous la direction des services de renseignement" israéliens, sans préciser le lieu de leur arrestation. Ces personnes ont commis des vols, des destructions de biens personnels et publics, des enlèvements et l'extorsion de faux aveux", disaits le communiqué publié alors par les Gardiens de la Révolution.

"Selon la décision finale rendue par la Cour suprême, les accusés Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan et Manouchehr Shahbandi Bojandi, ont été condamnés à mort pour leur coopération avec le régime sioniste (Israël, NDLR) et pour enlèvement", avait indiqué le pouvoir judiciaire.