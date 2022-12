Dubaï : le Festival du café accueillera 1 000 marques de plus de 30 pays en janvier

L'événement comprendra un Brew Bar, où les visiteurs pourront déguster différents types de café

Plus de 1 000 entreprises et marques internationales, régionales, et locales, de plus de 30 pays à travers le monde, participeront à l'exposition World of Coffee à Dubai, qui se tiendra du 11 au 13 janvier 2023. Cet événement de trois jours, organisé par DXB Live et l'Association mondiale des cafés, rassemble des dirigeants et des experts de l'industrie du café, notamment des agriculteurs, des commerçants, des brasseurs, des distributeurs, des PME, des propriétaires de café ou encore des amateurs du monde entier.

Il existe actuellement 615 entreprises de commerce du café à Dubaï

Une étude récente de la Chambre de commerce de Dubaï a révélé que la valeur des ventes de café au détail dans les EAU s'élevait à 3,6 milliards de Dirham. Selon un rapport du secteur de l'enregistrement des entreprises et des licences du département de l'économie et du tourisme de Dubaï, il existe actuellement 615 entreprises de commerce du café à Dubaï. On constate une augmentation de 148 % en glissement annuel des licences délivrées en 2021.

Giuseppe CACACE / AFP Dubaï et le Burj Khalifa de l'émirat du Golfe, le plus haut bâtiment du monde, Dubaï, Émirats arabes unis

L'événement comprendra un Brew Bar, où les visiteurs pourront se plonger dans le monde du café et déguster de délicieuses boissons préparées et servies par des baristas bénévoles. Une salle de dégustation permettra de goûter, d'évaluer et de comparer des variantes de café et de déterminer la qualité et le potentiel du produit. Un village des torréfacteurs permettra aux micro-torréfacteurs de rencontrer les clients qui pourront déguster du café torréfié. Il présentera également les récents développements en matière d'approvisionnement, de manutention, de torréfaction, de brassage et de distribution du café.

Plusieurs grandes marques internationales participeront au World of Coffee Dubai 2023, qui accueillera de nombreuses marques régionales et locales ainsi que celles dont le siège est aux Émirats arabes unis. Les pays participants cette année sont le Brésil, la Grèce, la France, la Colombie, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne, la Roumanie, Singapour, le Qatar, le Panama, Oman, le Mexique, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Jordanie, l'Indonésie, l'Inde, la Géorgie ou encore l'Ukraine et le Royaume-Uni.